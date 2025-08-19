Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκε από την Κυπριακή αγορά δυόσμος - Αυτός είναι ο λόγος  

 19.08.2025 - 16:29
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκε από την Κυπριακή αγορά δυόσμος - Αυτός είναι ο λόγος  

Ανακλήθηκε από την κυπριακή αγορά δυόσμος επειδή περιέχει σέλινο χωρίς αυτό να αναγράφεται στη συσκευασία, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για τρόφιμο με την ονομασία ΔΥΟΣΜΟΣ SPEARMINT, εμπορική επωνυμία: «Nobel»,με χρονική ένδειξη ανάλωσης: 30/09/2027, καθαρό βάρος: 20g και χώρα προέλευσης την Αίγυπτο.

Το προϊόν εντοπίστηκε, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του προϊόντος, στο οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους έχει ανιχνευθεί σε αυτό αλλεργιογόνο συστατικό, συγκεκριμένα σέλινο, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην επισήμανσή του, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων.

Οι Υπηρεσίες σημειώνουν ότι το σέλινο συγκαταλέγεται στις αλλεργιογόνες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας σε άτομα που είναι αλλεργικοί σε αυτές.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρσή/ανάκλησή του από την αγορά, επειδή όμως ενδέχεται κάποια ποσότητα της πιο πάνω παρτίδας του προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση σέλινου, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους, από όπου τα αγόρασαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

