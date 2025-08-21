Apple: Εξελίξεις για το iPhone 17 - Τι να περιμένουμε για νέα προϊόντα

Όπως μετέδωσε το Economic Times, το 2025, εκτός από το iPhone 17 και το iPhone 17 Pro, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει το Watch Series 11 και πιθανώς το Apple Watch Ultra 3. Μια νέα έκδοση των AirPods Pro, ένα ανανεωμένο Apple TV 4K και το έξυπνο κέντρο ελέγχου σπιτιού HomePod 3 ενδέχεται επίσης να κυκλοφορήσουν.

Σύμφωνα με τα Forbes και Bloomberg, κυκλοφορούν επίσης φήμες για τις ημερομηνίες κυκλοφορίας του premium smartphone. Αν πιστέψουμε τις εικασίες, η Apple πρόκειται να κυκλοφορήσει τη σειρά προϊόντων της στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από τον τεχνολογικό γίγαντα σχετικά με την κυκλοφορία, και οι φήμες βασίζονται στο ιστορικό κυκλοφοριών προϊόντων της εταιρείας.

Η Apple είχε ανακοινώσει το iPhone 16 και το iPhone 16 Plus, κατασκευασμένα για το Apple Intelligence, στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας. Αν η ιστορία επαναληφθεί, τότε η εκδήλωση παρουσίασης του iPhone 17 θα πραγματοποιηθεί στο campus της εταιρείας στο Cupertino.

ΠΗΓΗ: Liberal.gr