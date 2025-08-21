Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineApple: Εξελίξεις για το iPhone 17 - Τι να περιμένουμε για νέα προϊόντα
LIKE ONLINE

Apple: Εξελίξεις για το iPhone 17 - Τι να περιμένουμε για νέα προϊόντα

 21.08.2025 - 08:24
Apple: Εξελίξεις για το iPhone 17 - Τι να περιμένουμε για νέα προϊόντα

Καθώς οι οπαδοί της Apple περιμένουν με ανυπομονησία να αποκτήσουν το iPhone 17, κυκλοφορούν νέες φήμες σχετικά με την κυκλοφορία άλλων προϊόντων της Apple.

Όπως μετέδωσε το Economic Times, το 2025, εκτός από το iPhone 17 και το iPhone 17 Pro, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει το Watch Series 11 και πιθανώς το Apple Watch Ultra 3. Μια νέα έκδοση των AirPods Pro, ένα ανανεωμένο Apple TV 4K και το έξυπνο κέντρο ελέγχου σπιτιού HomePod 3 ενδέχεται επίσης να κυκλοφορήσουν.

Σύμφωνα με τα Forbes και Bloomberg, κυκλοφορούν επίσης φήμες για τις ημερομηνίες κυκλοφορίας του premium smartphone. Αν πιστέψουμε τις εικασίες, η Apple πρόκειται να κυκλοφορήσει τη σειρά προϊόντων της στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από τον τεχνολογικό γίγαντα σχετικά με την κυκλοφορία, και οι φήμες βασίζονται στο ιστορικό κυκλοφοριών προϊόντων της εταιρείας.

Η Apple είχε ανακοινώσει το iPhone 16 και το iPhone 16 Plus, κατασκευασμένα για το Apple Intelligence, στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας. Αν η ιστορία επαναληφθεί, τότε η εκδήλωση παρουσίασης του iPhone 17 θα πραγματοποιηθεί στο campus της εταιρείας στο Cupertino.

ΠΗΓΗ: Liberal.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν
Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του
Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα
Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό
Έκκληση για βοήθεια: Μητέρα μονογονιός με 3 παιδιά χρειάζεται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου»

 21.08.2025 - 08:23
Επόμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν

 21.08.2025 - 08:28
Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος φθάνει στο νησί σήμερα το απόγευμα ενώ την Παρασκευή θα γίνει η επίσημη υποδοχή του στο Προεδρικό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  21.08.2025 - 06:34
Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν

Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν

  •  21.08.2025 - 08:28
Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.08.2025 - 08:49
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

  •  21.08.2025 - 06:28
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

  •  21.08.2025 - 06:26
Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

  •  21.08.2025 - 06:30
Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες

Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες

  •  21.08.2025 - 08:35
Το καλοκαίρι φεύγει και... ο Άης Βασίλης έρχεται – Δήμος ψάχνει καλλιτέχνες για το χριστουγεννιάτικο χωριό του – Πότε θα λειτουργήσει

Το καλοκαίρι φεύγει και... ο Άης Βασίλης έρχεται – Δήμος ψάχνει καλλιτέχνες για το χριστουγεννιάτικο χωριό του – Πότε θα λειτουργήσει

  •  21.08.2025 - 08:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα