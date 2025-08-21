Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν

Συγκεκριμένα, στις 19/8/2025 καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 18χρονο ότι, τέσσερα πρόσωπα, την 13η Αυγούστου, τον είχαν κλειδώσει σε δωμάτιο διαμερίσματος ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί φέρονται να τον κτυπούσαν σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον τεσσάρων προσώπων, τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου και συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους.

Εντός του διαμερίσματος, εντοπίστηκαν επίσης δύο 19χρονοι και ένας 23χρονος, οι οποίοι όπως διαφάνηκε από τις εξετάσεις, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε επίσης ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και ένα σκεύος κατασκευασμένο ως προς τη χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου, τα οποία ο 33χρονος συλληφθείς, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι δικά του.

Όλοι οι πιο πάνω συλληφθέντες, τέθηκαν υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Αμμοχώστου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, συνεχίζουν τις εξετάσεις.