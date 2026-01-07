Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτόν ψάχνει η Αστυνομία για διάπραξη κακουργήματος σε Λεμεσό και Λάρνακα– Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για διάπραξη κακουργήματος σε Λεμεσό και Λάρνακα– Δείτε φωτογραφία

 07.01.2026 - 19:26
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για διάπραξη κακουργήματος σε Λεμεσό και Λάρνακα– Δείτε φωτογραφία

Καταζητείται ο Abdul Aziz Tleis, 56 ετών, από τον Λίβανο, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση Συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος, αδίκημα που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 21/12/2025 και 03/01/2026, στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»
Επεισόδια στο ΑΕΚ – Ανόρθωση: Χειροπέδες σε 32χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία
Ανδρέας Γεωργίου: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παρατείνεται η υποβολή και πληρωμή ΦΠΑ – Δείτε τις νέες ημερομηνίες – Προσοχή στα πρόστιμα

 07.01.2026 - 18:49
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

 07.01.2026 - 19:48
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη Λευκωσία, καθώς πραγματοποιείται η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες. Από νωρίς το πρωί στο νησί βρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

  •  07.01.2026 - 17:25
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

  •  07.01.2026 - 19:48
ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

  •  07.01.2026 - 18:05
Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

  •  07.01.2026 - 18:27
Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

  •  07.01.2026 - 14:14
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

  •  07.01.2026 - 15:43
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  07.01.2026 - 15:43
Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

  •  07.01.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα