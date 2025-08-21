Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού σε δρομολόγιο Ορλάντο - Όστιν
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού σε δρομολόγιο Ορλάντο - Όστιν

 21.08.2025 - 19:38
VIDEO: Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού σε δρομολόγιο Ορλάντο - Όστιν

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Delta Air Lines, όταν μετά την απογείωση από το Ορλάντο προς το Όστιν, τμήμα του φτερού του Boeing 737 αποκολλήθηκε μερικώς, προκαλώντας φόβους για επικείμενη συντριβή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν η πτήση DL1893 της Delta Air Lines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ορλάντο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επιβάτες παρατήρησαν ότι τμήμα του πίσω φτερού του αεροσκάφους είχε αποκολληθεί εν μέρει και κρεμόταν, ενώ το αεροπλάνο συνέχιζε να πετά με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλο ύψος.

«Νομίσαμε ότι ήταν ισχυρές αναταράξεις. Το αεροπλάνο έτρεμε», ανέφερε στο CNN μια επιβάτιδα του αεροσκάφους. «Η κυρία μπροστά μας κοίταξε από το παράθυρο και μας είπε ότι είναι σπασμένο. Κοίταξα κι εγώ το παράθυρο και τρόμαξα», πρόσθεσε η ίδια, έχοντας καταγράψει σε βίντεο το κατεστραμμένο πτερύγιο να αιωρείται, ενώ οι επιβάτες ανησυχούσαν ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί.

Παρά τον τρόμο στην καμπίνα, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Όστιν. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, «μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι τμήμα του αριστερού πτερυγίου δεν βρισκόταν στη θέση του».

Η Delta ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός υπηρεσίας για συντήρηση, τονίζοντας: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την εμπειρία που είχαν, καθώς τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της βλάβης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 62 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο Boeing 737.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην επιφάνεια της θάλασσας μετά από 2.000 χρόνια αγάλματα από την βυθισμένη πόλη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια

 21.08.2025 - 19:30
Επόμενο άρθρο

Reuters: Οι 3 όροι του Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία - Αν αρνηθεί το Κίεβο, συνεχίζεται ο πόλεμος

 21.08.2025 - 19:46
Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης τον Καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιάν Στόκερ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

  •  21.08.2025 - 20:30
Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

  •  21.08.2025 - 18:59
Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

  •  21.08.2025 - 18:26
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  21.08.2025 - 18:10
Στο σκοτάδι διάφορες περιοχές - Τεχνική βλάβη στα κατεχόμενα επηρέασε και τις ελεύθερες περιοχές

Στο σκοτάδι διάφορες περιοχές - Τεχνική βλάβη στα κατεχόμενα επηρέασε και τις ελεύθερες περιοχές

  •  21.08.2025 - 20:20
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

  •  21.08.2025 - 16:58
VIDEO: Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της ομάδας του με τον Κεμάλ στο Καλλιμάρμαρο

VIDEO: Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της ομάδας του με τον Κεμάλ στο Καλλιμάρμαρο

  •  21.08.2025 - 18:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα