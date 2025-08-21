VIDEO: Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού σε δρομολόγιο Ορλάντο - Όστιν

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν η πτήση DL1893 της Delta Air Lines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ορλάντο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επιβάτες παρατήρησαν ότι τμήμα του πίσω φτερού του αεροσκάφους είχε αποκολληθεί εν μέρει και κρεμόταν, ενώ το αεροπλάνο συνέχιζε να πετά με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλο ύψος.

«Νομίσαμε ότι ήταν ισχυρές αναταράξεις. Το αεροπλάνο έτρεμε», ανέφερε στο CNN μια επιβάτιδα του αεροσκάφους. «Η κυρία μπροστά μας κοίταξε από το παράθυρο και μας είπε ότι είναι σπασμένο. Κοίταξα κι εγώ το παράθυρο και τρόμαξα», πρόσθεσε η ίδια, έχοντας καταγράψει σε βίντεο το κατεστραμμένο πτερύγιο να αιωρείται, ενώ οι επιβάτες ανησυχούσαν ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί.

Παρά τον τρόμο στην καμπίνα, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Όστιν. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, «μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι τμήμα του αριστερού πτερυγίου δεν βρισκόταν στη θέση του».

Η Delta ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός υπηρεσίας για συντήρηση, τονίζοντας: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την εμπειρία που είχαν, καθώς τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της βλάβης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 62 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο Boeing 737.