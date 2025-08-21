Στην επιφάνεια της θάλασσας μετά από 2.000 χρόνια αγάλματα από την βυθισμένη πόλη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια

Οι αιγυπτιακές αρχές ανέφεραν ότι ο χώρος, στον κόλπο του Αμπουκίρ, ενδέχεται να αποτελεί προέκταση της αρχαίας Κανώπου, η οποία ήταν σημαντικό κέντρο κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων, που κυβέρνησαν την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κυβέρνησε για περίπου 600 χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, οι σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το Ηράκλειον.

Την Πέμπτη, γερανοί ανέσυραν αγάλματα από τη θάλασσα, ενώ δύτες με στολές, που είχαν βοηθήσει στην ανάσυρσή τους, επευφημούσαν από την ακτή, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάτι, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά υποβρύχια ευρήματα, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, μόνο συγκεκριμένα αντικείμενα που πληρούν αυστηρά κριτήρια. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της βυθισμένης κληρονομιάς μας»

Τα υποβρύχια ερείπια περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτίρια που μπορεί να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, κατοικίες και εμπορικές ή βιομηχανικές κατασκευές. Ανακαλύφθηκαν επίσης λαξευμένες σε βράχους για την αποθήκευση νερού οικιακής χρήσης και την ιχθυοκαλλιέργεια.

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνουν αγάλματα βασιλικών προσώπων και σφίγγες από την προρωμαϊκή εποχή, μεταξύ των οποίων μια μερικώς διατηρημένη σφίγγα με το καρτούς του Ραμσή Β’.

Πολλά από τα αγάλματα έχουν χάσει μέρη του σώματός τους, όπως ένα αποκεφαλισμένο αγάλμα από γρανίτη που θεωρείται ότι αναπαριστά απεικονίζει μια προσωπικότητα της δυναστείας των Πτολεμαίων και το κάτω μισό ενός αγάλματος από μάρμαρο που απεικονίζει έναν Ρωμαίο ευγενή.

Ένα εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και ένας γερανός που χρονολογούνται από την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή περίοδο βρέθηκαν στο χώρο ενός λιμανιού μήκους 125 μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι για μικρά σκάφη μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο.

Η Αλεξάνδρεια φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία ερείπια και ιστορικούς θησαυρούς, αλλά η δεύτερη πόλη της Αιγύπτου κινδυνεύει να υποκύψει στα ίδια νερά που κατέστρεψαν την Κάνωπο και το Ηράκλειον.

Η παράκτια πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.