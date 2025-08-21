Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν και Μόντι συζήτησαν για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

 21.08.2025 - 19:18
Μακρόν και Μόντι συζήτησαν για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν σήμερα (21/08) τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Νέο Δελχί.

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Μακρόν» ανέφερε ο Μόντι σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη δυτική Ασία» (σ.σ. Μέση Ανατολή), πρόσθεσε.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύνοδο της Ουάσινγκτον καθώς και στην «κατάσταση στη Γάζα».

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης ότι δεσμεύονται να εντείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους, σε μια περίοδο που η Ινδία επιδιώκει να εδραιώσει τους δεσμούς της με άλλες χώρες καθώς οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ επιδεινώνονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς για τα ινδικά προϊόντα από το 25% στο 50%, εάν η Ινδία συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αυτές οι αγορές επέτρεψαν στην Ινδία να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια αλλά προκάλεσαν την οργή του Τραμπ γιατί συνιστούν μια σημαντική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μόντι και του Μακρόν έγινε την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ συναντούσε στη Μόσχα τον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο συζήτησαν εμπορικά θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης τον Καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιάν Στόκερ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του.

