Reuters: Οι 3 όροι του Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία - Αν αρνηθεί το Κίεβο, συνεχίζεται ο πόλεμος

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί τα εξής:

Να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς,

Να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ,

Να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Πούτιν απαιτεί την πλήρη εγκατάλειψη των εδαφών του Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο και σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα σταματούσε τις επιχειρήσεις στα τρέχοντα μέτωπα στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα. Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, ενώ φέρεται διατεθειμένη να παραδώσει μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόβσκ που κατέχει.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επιμένει σε δεσμεύσεις για την ουδετερότητα της Ουκρανίας, την οριστική εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και νομικά δεσμευτική εγγύηση ότι η Συμμαχία δεν θα επεκταθεί ανατολικότερα. Προστίθενται επίσης περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και ρητή απαγόρευση παρουσίας δυτικών στρατευμάτων σε οποιαδήποτε μορφή ειρηνευτικής αποστολής.

Οι θέσεις του Κιέβου

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει επισήμως, ωστόσο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών που αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικά. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι το Ντονμπάς λειτουργεί ως «οχυρό που αναχαιτίζει περαιτέρω ρωσική προέλαση» και υπογράμμισε πως «η απόσυρση από την ανατολή δεν είναι επιλογή, καθώς αφορά την ίδια την επιβίωση της χώρας».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ παραμένει στρατηγικός στόχος κατοχυρωμένος στο Σύνταγμα, τονίζοντας ότι δεν εναπόκειται στη Μόσχα να αποφασίσει για τη μελλοντική σύνθεση της Συμμαχίας.

Ο ρόλος Τραμπ

Η συνάντηση στην Αλάσκα αποτέλεσε την πρώτη σύνοδο κορυφή Ρωσίας - ΗΠΑ έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να παρουσιαστεί ως «πρόεδρος-ειρηνοποιός», φέρεται να βλέπει σε αυτήν την επαφή την καλύτερη ευκαιρία για τερματισμό της σύγκρουσης. Ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει απευθείας συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, ακολουθούμενη από τριμερή σύνοδο με τη δική του συμμετοχή.

Οι ρωσικές πηγές επιμένουν ότι το μήνυμα προς τον Τραμπ ήταν πως ο Πούτιν είναι «έτοιμος για συμβιβασμό». Ωστόσο, τόνισαν ότι εάν το Κίεβο δεν αποδεχθεί την εγκατάλειψη του Ντονμπάς, η σύγκρουση θα συνεχιστεί.

Παρά τις συζητήσεις, παραμένει ασαφές αν η Ουκρανία θα αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφών και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνωρίσουν τα υπό ρωσικό έλεγχο ουκρανικά εδάφη. Διπλωματικές πηγές υπενθυμίζουν ότι προηγούμενες προσπάθειες, όπως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης το 2022 για ουδετερότητα με αντάλλαγμα διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας, είχαν καταρρεύσει.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά όλα τα ζητήματα πρέπει πρώτα να επιλυθούν. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα τη νομιμότητα του Ζελένσκι, καθώς η θητεία του τυπικά έληξε τον Μάιο του 2024, ενώ στο Κίεβο υποστηρίζουν ότι παραμένει νόμιμα στην εξουσία λόγω του πολέμου.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εκφράζουν σκεπτικισμό για τις πραγματικές προθέσεις του Πούτιν.

Σύμφωνα με αναλυτές, η απαίτηση για ουκρανική απόσυρση από το Ντονμπάς αποτελεί πολιτικά και στρατηγικά αδύνατη επιλογή για το Κίεβο. «Η φαινομενική διάθεση ειρήνης ενδέχεται να αποτελεί περισσότερο παράσταση προς τον Τραμπ παρά πραγματική βούληση συμβιβασμού», σημειώνουν, εκτιμώντας ότι μόνο μια ουσιαστική διαδικασία διαπραγματεύσεων θα δείξει εάν υπάρχουν περιθώρια λύσης.