Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

Μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε τη σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τις λεγόμενες «εργασιακές διακοπές» που προσφέρονται σε νεαρούς Βρετανούς στην Αμμόχωστο της Κύπρου.

Αντί για την πολυδιαφημισμένη εμπειρία σε κοσμικά θέρετρα, πολλοί νέοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κακοπληρωμένες θέσεις, άθλιες συνθήκες διαμονής και σοβαρές περιπτώσεις εκμετάλλευσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από δημοσιογράφο που δούλεψε υπό κάλυψη ως εργαζόμενη σε πρόγραμμα «Workers Family», όπου έμαθε από πρώτο χέρι ότι κάποια αφεντικά χρησιμοποίησαν σεξουαλικά σχόλια και υποσχέσεις για «προώθηση» σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές «χάρες».

Οι συμμετέχοντες κατήγγειλαν επίσης βρόμικα και επικίνδυνα δωμάτια με κοριούς και κατσαρίδες, ελλιπή ασφάλεια και αυθαίρετες χρεώσεις για βασικές υπηρεσίες. Σε μια περίπτωση, μια νεαρή συνάδελφος βρέθηκε να ξυπνάει μπροστά σε έναν άγνωστο στο δωμάτιό της λόγω των ελλείψεων στην ασφάλεια.

Επιπλέον, πολλοί από τους εργαζόμενους δεν είχαν ενημερωθεί ότι η εργασία χωρίς άδεια εργασίας μετά το Brexit είναι παράνομη, κάτι που τους άφησε ευάλωτους σε εκμετάλλευση και ακόμα και νομικές συνέπειες.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και οργανώσεις κατά της σύγχρονης δουλείας έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν νεαροί ταξιδιώτες που πηγαίνουν σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Αμμόχωστος, όπου ο συνδυασμός φτηνού εργατικού δυναμικού και χαλαρών ελέγχων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εκμετάλλευση.

