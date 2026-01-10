Έχεις φυτά στο σπίτι ή έξω; 4 λάθη που χαλάνε τον χειμώνα

Το αποτέλεσμα; Κιτρινισμένα φύλλα, σαπίσματα, φυτά που δείχνουν κουρασμένα ή πεθαίνουν χωρίς προφανή λόγο. Αν βλέπεις κι εσύ τα φυτά σου να μην περνούν καλά τον χειμώνα, ίσως κάνεις ένα από τα παρακάτω λάθη.

Υπερβολικό πότισμα

Το πιο συχνό και καταστροφικό λάθος του χειμώνα. Τα φυτά αυτή την περίοδο μπαίνουν σε «ανάπαυση» και δεν χρειάζονται την ίδια ποσότητα νερού όπως την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Το πολύ πότισμα οδηγεί σε σαπισμένες ρίζες και φύλλα που κιτρινίζουν και πέφτουν. Πριν ποτίσεις, έλεγξε πάντα το χώμα – αν είναι υγρό, περίμενε.

Λάθος θέση μέσα στο σπίτι

Το ότι κάνει κρύο δεν σημαίνει ότι τα φυτά πρέπει να είναι παντού. Καλοριφέρ, τζάκια και κλιματιστικά δημιουργούν ξηρή ατμόσφαιρα που τα στρεσάρει. Από την άλλη, τα ρεύματα κρύου αέρα από παράθυρα μπορούν να τα «κάψουν». Βρες ένα φωτεινό σημείο, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Έλλειψη φωτός

Οι μέρες μικραίνουν, αλλά τα φυτά εξακολουθούν να χρειάζονται φως. Αν τα έχεις απομακρύνει πολύ από παράθυρα ή σε σκοτεινά σημεία, θα το δείξουν με αδύναμα στελέχη και θαμπά φύλλα. Μετακίνησέ τα πιο κοντά στο φυσικό φως ή άλλαξε διάταξη στον χώρο σου.

Λίπασμα σε λάθος χρόνο

Πολλοί συνεχίζουν να λιπαίνουν κανονικά και τον χειμώνα, πιστεύοντας ότι βοηθούν. Στην πραγματικότητα, το λίπασμα αυτή την περίοδο μπορεί να στρεσάρει το φυτό και να το αποδυναμώσει. Οι περισσότερες ποικιλίες δεν χρειάζονται λίπανση μέχρι να μπει η άνοιξη.

* Τα φυτά τον χειμώνα δεν θέλουν υπερβολές, αλλά σωστές κινήσεις. Λιγότερο πότισμα, σωστή θέση, φως και υπομονή είναι το μυστικό για να τα δεις να περνούν τον χειμώνα χωρίς απώλειες. Διόρθωσε αυτά τα 4 λάθη και την άνοιξη θα σε ανταμείψουν με υγεία και νέα φύλλα. Αν τα φυτά σου μπορούσαν να μιλήσουν, αυτό ακριβώς θα σου ζητούσαν.

Πηγή: e-daily.gr