Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔεν μας αρκούσαν οι κάμερες που έχουμε ήδη, γίνονται σκέψεις και για συσκευές με ΑΙ - Πόσες καταγγελίες έγιναν το 2025
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν μας αρκούσαν οι κάμερες που έχουμε ήδη, γίνονται σκέψεις και για συσκευές με ΑΙ - Πόσες καταγγελίες έγιναν το 2025

 10.01.2026 - 22:09
Δεν μας αρκούσαν οι κάμερες που έχουμε ήδη, γίνονται σκέψεις και για συσκευές με ΑΙ - Πόσες καταγγελίες έγιναν το 2025

Περισσότερες από 700.000 καταγγελίες κατέγραψαν οι κάμερες τροχαίας στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, με λιγότερες από τις μισές να έχουν πληρωθεί. Μόνο το τελευταίο έτος εκδόθηκαν περίπου 270.000 εξώδικα, γεγονός που δείχνει ότι η οδηγική συμπεριφορά δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά.

Μέχρι τις 31 Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκαν 269.127 εξώδικα, εκ των οποίων εξοφλήθηκαν μόλις 105.373. Σε εκκρεμότητα παραμένουν χιλιάδες υποθέσεις, ενώ δυσκολίες προκύπτουν και με παραβάτες από τα κατεχόμενα, για τους οποίους εξετάζονται νέοι έλεγχοι.

Εν αναμονή βρίσκεται νομοσχέδιο για την είσπραξη των ανείσπρακτων προστίμων. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε πως «αναμένω ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα εγκριθεί αυτό που η αστυνομία αιτείται, που ουσιαστικά είναι μέθοδοι και τρόποι με τους οποίους το πρόστιμο θα φτάνει στους πολίτες. Σήμερα δεν φτάνει στους πολίτες».

Παράλληλα, γίνονται σκέψεις για εγκατάσταση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως δήλωσε ο υπουργός, «θα το συζητήσουμε αυτό στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας προς το τέλος αυτού του μήνα μαζί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την Αστυνομία».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ με πληροφορίες από τον Φιλελεύθερο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων
Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ
Tρια ζώδια που φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα στον έρωτα
Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα Ζώδια του 2026: Οι ετήσιες προβλέψεις

 10.01.2026 - 21:49
Επόμενο άρθρο

Γάμος… πνιγμένος στο ρύζι: Το viral βίντεο στο TikTok με τον γαμπρό θαμμένο μέχρι τους αστραγάλους

 10.01.2026 - 22:26
Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

  •  10.01.2026 - 10:45
Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

  •  10.01.2026 - 18:02
Δεν μας αρκούσαν οι κάμερες που έχουμε ήδη, γίνονται σκέψεις και για συσκευές με ΑΙ - Πόσες καταγγελίες έγιναν το 2025

Δεν μας αρκούσαν οι κάμερες που έχουμε ήδη, γίνονται σκέψεις και για συσκευές με ΑΙ - Πόσες καταγγελίες έγιναν το 2025

  •  10.01.2026 - 22:09
Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

  •  10.01.2026 - 17:32
Συγκινητική «αποστολή»: Με πυροσβεστικό όχημα Κύπριος εθελοντής έφτασε στην εκκλησία για να παντρευτεί – Δείτε βίντεο

Συγκινητική «αποστολή»: Με πυροσβεστικό όχημα Κύπριος εθελοντής έφτασε στην εκκλησία για να παντρευτεί – Δείτε βίντεο

  •  10.01.2026 - 19:45
Άνοιξε νέο κατάστημα «Γρηγόρης» – Κερνά καφέ τους επισκέπτες - Δείτε πού - Φωτογραφία

Άνοιξε νέο κατάστημα «Γρηγόρης» – Κερνά καφέ τους επισκέπτες - Δείτε πού - Φωτογραφία

  •  10.01.2026 - 20:40
ΑΠΟΕΛ: Τα νεότερα για την υγεία του Πιέρου Σωτηρίου - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

ΑΠΟΕΛ: Τα νεότερα για την υγεία του Πιέρου Σωτηρίου - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  10.01.2026 - 21:27
Τα Ζώδια του 2026: Οι ετήσιες προβλέψεις

Τα Ζώδια του 2026: Οι ετήσιες προβλέψεις

  •  10.01.2026 - 21:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα