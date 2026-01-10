Δεν μας αρκούσαν οι κάμερες που έχουμε ήδη, γίνονται σκέψεις και για συσκευές με ΑΙ - Πόσες καταγγελίες έγιναν το 2025

Μέχρι τις 31 Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκαν 269.127 εξώδικα, εκ των οποίων εξοφλήθηκαν μόλις 105.373. Σε εκκρεμότητα παραμένουν χιλιάδες υποθέσεις, ενώ δυσκολίες προκύπτουν και με παραβάτες από τα κατεχόμενα, για τους οποίους εξετάζονται νέοι έλεγχοι.

Εν αναμονή βρίσκεται νομοσχέδιο για την είσπραξη των ανείσπρακτων προστίμων. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε πως «αναμένω ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα εγκριθεί αυτό που η αστυνομία αιτείται, που ουσιαστικά είναι μέθοδοι και τρόποι με τους οποίους το πρόστιμο θα φτάνει στους πολίτες. Σήμερα δεν φτάνει στους πολίτες».

Παράλληλα, γίνονται σκέψεις για εγκατάσταση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως δήλωσε ο υπουργός, «θα το συζητήσουμε αυτό στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας προς το τέλος αυτού του μήνα μαζί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την Αστυνομία».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ με πληροφορίες από τον Φιλελεύθερο