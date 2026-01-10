Τα Ζώδια του 2026: Οι ετήσιες προβλέψεις

Κριός

Quote of the year: «Σοβαρέψου!»

Αγαπημένε μου Κριέ, εύχομαι καλή χρονιά! Το 2026 για σένα λειτουργεί ως μια χρονιά έντονου εσωτερικού μετασχηματισμού, όπου όχι μόνο η ταυτότητα αλλά και η ψυχή σου περνάνε μέσα από γερή κάθαρση. Τόσο οι ερωτικές σχέσεις όσο και οι επαγγελματικές σου επιλογές μπαίνουν σε διαδικασία επανεκτίμησης. Οι εκλείψεις κλείνουν κύκλους του παρελθόντος, μόνο και μόνο για να ελευθερωθεί χώρος, ώστε να μπορέσουν ν’ ανοίξουν νέοι δρόμοι. Ο Κρόνος σού φέρνει ωριμότητα και σοφία, ενώ ο Ποσειδώνας σού ενισχύει γενικώς την πνευματική σύνδεση. Το point είναι ότι μέσα από αυτή τη χρονιά μπορείς να βγεις πιο δυνατός, πιο συνειδητοποιημένος και ίσως πιο αληθινός απ’ όσο έχεις υπάρξει εδώ και πολύ καιρό! Σαν να λέμε πως βρίσκεις ξανά τον παλιό σου εαυτό!



Τυχεροί μήνες: Απρίλιος

Άτυχοι μήνες: Σεπτέμβριος

Ταύρος

Quote of the year: «Βγες από το comfort zone! Ήμαρτον!»

Καλή χρονιά, Ταυράκι μου! Με το 2026 έρχεται μια ανακούφιση, μια ωρίμανση και μια ουσιαστική μεταμόρφωση, καθώς κλείνουν πολλοί κύκλοι αλλαγών. Μαθαίνεις πια να λειτουργείς με περισσότερη ευελιξία, να αφήνεις πίσω ό,τι δεν σου αξίζει και χτίζεις ένα νέο αξιακό σύστημα. Ο Πλούτωνας αναδιαμορφώνει καριέρα και κοινωνική εικόνα, ενώ Κρόνος και Ποσειδώνας σε ωθούν σε βαθιά ενδοσκόπηση. Ευνοούνται επικοινωνίες, θέματα σπιτιού και οικογένειας, προσφέροντάς σου ασφάλεια και αισιοδοξία. Επαγγελματικά ανοίγονται ευκαιρίες οικονομικής βελτίωσης και αναγνώρισης, αρκεί να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις. Στα ερωτικά, υπάρχει τρυφερότητα, πάθος και νέες γνωριμίες. Καλείσαι να προσαρμοστείς συνειδητά και να ηγηθείς της ζωής σου με αυτοπεποίθηση!

Τυχεροί μήνες: Μάιος

Άτυχοι μήνες: Οκτώβριος

Δίδυμοι

Quote of the year: «Ηρεμία κι ανατροπές πάνε μαζί; Μάλλον πάνε!»

Καλή χρονιά σού εύχομαι, Δίδυμε! Το 2026 σηματοδοτεί την αφύπνιση και τη ριζική ανανέωση, με τον Ουρανό να φέρνει απροσδόκητες αλλαγές, νέες κατευθύνσεις και την ανάγκη να αφήσεις πίσω οριστικά ό,τι δεν κουμπώνει πια. Οικονομικά κι επαγγελματικά μπαίνεις σε μια φάση αναθεώρησης κι έξυπνης αναδιοργάνωσης, που σε οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια, νέες πηγές εισοδήματος και αλλαγή επαγγελματικής ταυτότητας, αρκεί να κινηθείς με σχέδιο κι όχι παρορμητικά. Στα ερωτικά, προβλέπονται ξαφνικοί έρωτες, έντονα συναισθήματα, αλλά και ευκαιρίες συμφιλίωσης. Απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και στην καριέρα. Τώρα είναι η στιγμή σου να τολμήσεις, να εμπιστευτείς το νέο και να περάσεις σε μια εντελώς καινούργια «εκδοχή» του εαυτού σου!

Τυχεροί μήνες: Ιούνιος, Δεκέμβριος

Άτυχοι μήνες: Μάρτιος, Αύγουστος

Καρκίνος

Quote of the year: «Last chance!»

Καλή χρονιά εύχομαι, Καρκίνε! Χρονιά νέας εκκίνησης και συνειδητής πορείας είναι το 2026! Καλείσαι, λοιπόν, να αφήσεις πίσω στερεότυπα και να κατευθύνεις τις δυνάμεις σου σε ρεαλιστικούς στόχους. Οι εκλείψεις και οι μετακινήσεις μεγάλων πλανητών φέρνουν ξεκαθαρίσματα σε οικονομικά, σχέσεις και καθημερινότητα, ζητώντας πίσω, όμως, συναισθηματική ωριμότητα κι ευελιξία. Ο Δίας ενισχύει την εξωστρέφεια, την αυτοπεποίθηση και τις ευκαιρίες εξέλιξης. Παράλληλα, καλείσαι να κλείσεις έναν κύκλο και να προετοιμαστείς με σοβαρότητα για τον επόμενο. Να ξέρεις πως το 2026 θέλει να σε ανταμείψει, αρκεί να δουλέψεις με τον εαυτό σου και να διαχειριστείς ψύχραιμα τις προκλήσεις. Μόνο τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά τους νέους δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου!

Τυχεροί μήνες: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούλιος

Άτυχοι μήνες: Μάιος, Δεκέμβριος

Λέων

Quote of the year: «Κατά το ήμισυ κωλόφαρδος!»

Αγαπημένο Λιοντάρι, καλή χρονιά! Άκρως σημαντικό το 2026 για σένα με θετικές πλανητικές επιρροές που φέρνουν ευκαιρίες κι εξελίξεις! Οι αρχές του έτους σε «σπρώχνουν» να κλείσεις παλιούς κύκλους και να προετοιμαστείς εσωτερικά. Από τον Ιούλιο, όμως, και μετά, με τον Δία στο ζώδιό σου, ξεκινά μια περίοδος τύχης, αισιοδοξίας και καινούργιων ξεκινημάτων! Οι ερωτικές σου σχέσεις περνούν από βαθιά ξεκαθαρίσματα, ενώ τα οικονομικά σου ανακουφίζονται σταδιακά. Το μόνο σίγουρο είναι πως ανοίγονται για σένα νέοι δρόμοι τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, γεγονός που σε οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Αρκεί, βέβαια, να το πιστέψεις και να κάνεις embrace την αυτοπεποίθησή σου, η οποία, επίσης, όλο και φουντώνει!

Τυχεροί μήνες: Ιούλιος, Απρίλιος, Δεκέμβριος

Άτυχοι μήνες: Αύγουστος, Φεβρουάριος

Παρθένος

Quote of the year: «Tabula rasa!»

Καλή χρονιά, φίλε Παρθένε! Το 2026 είναι έτος βαθιάς αναπροσαρμογής κι εσωτερικής ωρίμανσης. Κοινώς, μετά την απαιτητική περίοδο δοκιμασιών θα αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά η ισορροπία. Οι εκλείψεις σού φέρνουν ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες, ενώ ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλά απελευθερωτικές αλλαγές στην καριέρα σου. Ο Πλούτωνας μεταμορφώνει την καθημερινότητα και την εργασία σου. Το πρώτο μισό της χρονιάς εστίασε στις ομάδες, καθώς εκεί θα παίξει πολλή στήριξη και το δεύτερο μισό ενισχύει την αντοχή και την εσωτερική γαλήνη. Το 2026 σε προετοιμάζει για ένα νέο ξεκίνημα, ενώ σε βοηθάει και ν’ αφήσεις πίσω ό,τι δεν σε εκφράζει πια. Μπορείς, λοιπόν, να σταθείς πιο δυνατός, ήρεμος και συνειδητοποιημένος απέναντι στο μέλλον, που σου χαμογελάει!

Τυχεροί μήνες: Ιανουάριος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος

Άτυχοι μήνες: Μάρτιος, Μάιος, Αύγουστος

Ζυγός

Quote of the year: «Bare minimum!»

Αγαπητό μου Ζυγάκι, εύχομαι να έχεις μια υπέροχη χρονιά! Ξεκινάει μια άκρως δημιουργική και δυναμική χρονιά για σένα, γεμάτη με ευκαιρίες για εξωστρέφεια, αλλαγή και ουσιαστική εξέλιξη. Οι κοινωνικές επαφές, οι νέες ιδέες και οι πνευματικές αναζητήσεις σού ανοίγουν νέους δρόμους, ενώ Ουρανός και Πλούτωνας σε ωθούν να αναθεωρήσεις πεποιθήσεις και να κάνεις μεταμορφωτικές αλλαγές. Στα αισθηματικά, το κλίμα είναι αρκετά ευνοϊκό, με νέους έρωτες και επισημοποιήσεις. Προσοχή, όμως, σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Στα επαγγελματικά, αναγνωρίζονται οι κόποι σου, ανταμείβεσαι κι εξελίσσεσαι μέσα από τη σκληρή σου δουλειά. Υπάρχουν νέες συνεργασίες και δημιουργικά σχέδια, αρκεί, όμως, να μπορέσεις διατηρήσεις την ισορροπία, τη διπλωματία και τη σωστή σου κρίση, έτσι;

Τυχεροί μήνες: Οκτώβριος, Νοέμβριος

Άτυχοι μήνες: Απρίλιος, Μάιος

Σκορπιός

Quote of the year: «Νόμιζες ότι τελείωσε;»

Καλή χρονιά, αγαπητέ μου Σκορπιέ! Πρόκειται για ένα έτος άκρως μεταμορφωτικό και ιδιαίτερα εξελικτικό! Το 2026 σε ωθεί να προχωρήσεις μπροστά με τόλμη, πάθος κι εμπιστοσύνη στο ένστικτό σου. Νέοι κύκλοι ανοίγουν σε επαγγελματικό κι ερωτικό επίπεδο, με τον Δία τόσο να στηρίζει την πνευματική σου εξέλιξη όσο και να φέρνει πρόοδο και υλοποίηση φιλοδοξιών στην καριέρα. Οι σχέσεις σου περνάνε από ξεκαθαρίσματα, αφήνοντας περιθώριο μόνο για ουσιαστικούς δεσμούς. Οι εκλείψεις ενεργοποιούν θέματα σπιτιού, οικογένειας, στόχων και δημόσιας εικόνας. Θετικές αλλαγές προβλέπονται στα οικονομικά, αλλά go with the flow! Γενικώς είναι μια χρονιά αφύπνισης, κατά την οποία αφήνεις πίσω ό,τι δεν σου κάνει πια και προχωράς πιο δυνατός, αυθεντικός και συνειδητοποιημένος!

Τυχεροί μήνες: Νοέμβριος, Ιούνιος

Άτυχοι μήνες: Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος

Τοξότης

Quote of the year: «Στο παρά πέντε!»

Καλή χρονιά εύχομαι, Τοξοτάκι μου! Για σένα το 2026 κινείται σε δύο βασικούς άξονες με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και δυναμική. Η αρχή του έτους απαιτεί σοβαρότητα, πειθαρχία και ανάληψη ευθυνών, επιζητώντας έντονη προσπάθεια, αλλά φέρνοντας και άγχος. Καλείσαι να κάνεις και κάποια βαθύτερη αναζήτηση σχετικά με το πού μπορεί να σε οδηγήσει η αλλαγή της φιλοσοφίας σου ή και να επαναπροσδιορίσεις στόχους. Στο δεύτερο μισό του έτους αλλάζει αισθητά το κλίμα, καθώς αυξάνεται η δημιουργικότητα, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η έμπνευση ρέει ευκολότερα. Υπάρχει καλύτερη οργάνωση, ανανέωση κι εξέλιξη στα επαγγελματικά. Στα ερωτικά, δεν αποκλείεται να ανοίξουν νέες σχέσεις. Με μεγαλύτερη αισιοδοξία και πίστη στον εαυτό σου, λοιπόν, μπορείς να προχωρήσεις μπροστά!

Τυχεροί μήνες: Απρίλιος, Δεκέμβριος

Άτυχοι μήνες: Μάρτιος, Μάιος, Αύγουστος

Αιγόκερως

Quote of the year: «Super star!»

Αγαπημένε μου Αιγόκερε, καλή χρονιά εύχομαι! Με χαρά σού ανακοινώνω πως το 2026 για σένα είναι μια χρονιά επιβράβευσης, όπου οι κόποι των προηγούμενων ετών αρχίζουν επιτέλους να αποδίδουν! Με την αυξημένη αποφασιστικότητα και τον δυναμισμό σου μπορείς να διεκδικήσεις στόχους, να κερδίσεις επαγγελματική αναγνώριση και μεγαλύτερη σταθερότητα. Από την άλλη, δεν θα λείψουν τα ξεκαθαρίσματα σε ερωτικές σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες. Η χρονιά αυτή σε καλεί όχι μόνο να οργανώσεις κάπως καλύτερα τις προτεραιότητές σου, αλλά και να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε δεν σε εκφράζει πια. Αγκάλιασε τις αλλαγές και εμπιστεύσου τις δυνάμεις σου, καθώς μπορείς επιτέλους να χτίσεις με μεγαλύτερη σιγουριά ένα άκρως αυθεντικό και ουσιαστικό μέλλον για σένα!

Τυχεροί μήνες: Ιανουάριος, Ιούλιος

Άτυχοι μήνες: Απρίλιος, Σεπτέμβριος

Υδροχόος

Quote of the year: «Ναι μεν, αλλά...!»

Αγαπημένε μου Υδροχόε, εύχομαι να έχεις μια καλή χρονιά! Το 2026 αποτελεί έτος έντονης αφύπνισης και μεγάλης αλλαγής για σένα, καθώς μεγάλοι πλανήτες σε φιλικές όψεις σε στηρίζουν στα νέα ξεκινήματα που θέλεις να κάνεις και σου προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης. Ο Πλούτωνας στο ζώδιό σου φέρνει βαθιά εσωτερική μεταμόρφωση και ενδυνάμωση της ταυτότητάς σου. Από την άλλη, μέσα στη χρονιά κλείνουν παλιοί κύκλοι και ανοίγουν καινούργιοι, κυρίως σε σχέσεις, συνεργασίες ή και προσωπικούς στόχους. Ανατροπές θα υπάρξουν, βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να πάρεις τολμηρές αποφάσεις ή να εμπιστευτείς περισσότερο τη δύναμή σου. Άλλωστε, έτσι μόνο θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά με περισσότερη αυτοπεποίθηση και θάρρος!

Τυχεροί μήνες: Ιούλιος, Νοέμβριος

Άτυχοι μήνες: Φεβρουάριος, Μάιος

Ιχθύες

Quote of the year: «...Και τώρα ησυχία! (περίπου)»

Καλή χρονιά να έχουμε, Ψαράκι μου! Το 2026 είναι μια χρονιά βαθιάς αλλαγής κι αναγέννησης για έναν Ιχθύ, καθώς κλείνει ένας απαιτητικός κύκλος μεν, ανοίγει μια νέα φάση δράσης δε. Γίνεται μια επανεκκίνηση γενικώς. Η αποχώρηση του Ποσειδώνα και του Κρόνου από το ζώδιό σου σου φέρνει μεγάλη ανακούφιση, περισσότερη αυτοπεποίθηση και σου δίνει ώθηση να περάσεις –επιτέλους!– από τα γενικά όνειρα στις πιο συγκεκριμένες πράξεις. Ο Ουρανός και ο Δίας σού φέρνουν απρόβλεπτες αλλά θετικές εξελίξεις σε καθημερινότητα, επαγγελματικά ή και έρωτα, καλώντας σε όχι μόνο να προσαρμοστείς, αλλά και να εξελιχθείς. Εν ολίγοις, συνέχισε να ονειρεύεσαι, αλλά αυτή τη φορά χτίσε με πιο σταθερά βήματα την καινούργια σου πραγματικότητα! Τώρα δεν πρέπει να πεις πως δεν μπορείς!

Τυχεροί μήνες: Σεπτέμβριος, Φεβρουάριος

Άτυχοι μήνες: Μάρτιος, Αύγουστος