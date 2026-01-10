Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

 10.01.2026 - 10:45
Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τον κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

«Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με το βίντεο. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μία αστυνομική έρευνα, αρχίζουν ανακρίσεις. Εμείς θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για την αυθεντικότητα αυτού του βίντεο. Έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι το βίντεο χρησιμοποιεί πραγματικά πλάνα σε συνδυασμό με επεξεργασμένη εικόνα και ήχο με πρόθεση να δημιουργήσει εντυπώσεις. Θεωρούμε ότι με τις ενδείξεις που έχουμε ότι έγινε κακόβουλη και κακόπιστη επεξεργασία ήχου και εικόνας».

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Κυβέρνηση, όπως και οι πολιτικοί φορείς, οφείλουν να αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς η αυθεντικότητα του υλικού θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις περαιτέρω εξελίξεις.

«Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Αντωνίου στο ενδεχόμενο συνέχισης παρόμοιων ενεργειών, επισημαίνοντας ότι τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης παραπέμπουν σε πρακτικές παραπληροφόρησης που παρατηρούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στο βίντεο χαρακτηριστικά παραπληροφόρησης είναι κάτι που γίνεται και στην Ευρώπη… έχουμε προειδοποιηθεί επισήμως από τη Γραμματεία Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… ότι ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ θα δεχθείτε υβριδικές επιθέσεις… Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Ιδιαίτερα όσοι σπεύδουν να υιοθετήσουν το περιεχόμενο αυτού του βίντεο… γιατί ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο να υπάρξουν άλλα που θα παρουσιάζουν τους ίδιους».

Σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες που να συνηγορούν στο ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων, απάντησε ότι σε περιπτώσεις υβριδικής δραστηριότητας αυτού του τύπου, η εμφάνιση και άλλου υλικού δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Η επίθεση αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία»

Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά πρόσωπα ή την Κυβέρνηση αποκλειστικά, αλλά αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας τα κόμματα σε υπεύθυνη στάση.

«Την επίθεση, αυτή τη στιγμή, δεν τη δέχεται ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας… ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε η Κυβέρνηση. Την επίθεση τη δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για φειδώ σε αναφορές περί διαφθοράς, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν πολιτικούς σχηματισμούς.

Οι «μαϊμού» επενδυτές και η σύσταση Λακκοτρύπη

Αναφερόμενος στις επικρίσεις περί δήθεν ανύπαρκτων επενδυτών, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι οι συζητήσεις έγιναν με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και πως προηγήθηκε σύσταση από τον Γιώργος Λακκοτρύπης.

«Γίνεται ένας καταρχήν έλεγχος όμως είχε προηγηθεί η σύσταση από τον κύριο Λακκοτρύπη και στη βάση αυτής έγινε η συνομιλία… Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι εάν ο κύριος Χαραλάμπους ήθελε να πει οτιδήποτε επιλήψιμο θα ήταν μεγάλη αφέλεια να το έκανε σε μία τηλεδιάσκεψη όπου ο συνομιλητής θα μπορούσε να το βιντεογραφήσει».

Όπως πρόσθεσε, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους περιορίστηκε στην ενημέρωση για τη θεσμοθετημένη διαδικασία, παραπέμποντας τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ντύθηκε στα λευκά» το Τρόοδος – Βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

 10.01.2026 - 12:28
Επόμενο άρθρο

Δεν είχαν καν δίπλωμα: Πώς εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι με κλεμμένες μοτοσικλέτες

 10.01.2026 - 10:23

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

  •  10.01.2026 - 10:45
Κρίσιμες επαφές Φυτιρή στην Αθήνα: Τι συζητά με Κικίλια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

Κρίσιμες επαφές Φυτιρή στην Αθήνα: Τι συζητά με Κικίλια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

  •  10.01.2026 - 10:15
Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

  •  10.01.2026 - 07:28
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Όχημα έπεσε σε γκρεμό – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Όχημα έπεσε σε γκρεμό – Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  10.01.2026 - 10:42
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

  •  10.01.2026 - 08:37
Προσοχή αν ανεβαίνετε Τρόοδος: Ομίχλη και βροχόπτωση δυσκολεύουν την οδήγηση

Προσοχή αν ανεβαίνετε Τρόοδος: Ομίχλη και βροχόπτωση δυσκολεύουν την οδήγηση

  •  10.01.2026 - 10:39
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Aτύχημα για την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Ανατράπηκε το λεωφορείο της αποστολής, δύο τραυματίες

Aτύχημα για την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Ανατράπηκε το λεωφορείο της αποστολής, δύο τραυματίες

  •  10.01.2026 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα