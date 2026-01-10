Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τον κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

«Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με το βίντεο. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μία αστυνομική έρευνα, αρχίζουν ανακρίσεις. Εμείς θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για την αυθεντικότητα αυτού του βίντεο. Έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι το βίντεο χρησιμοποιεί πραγματικά πλάνα σε συνδυασμό με επεξεργασμένη εικόνα και ήχο με πρόθεση να δημιουργήσει εντυπώσεις. Θεωρούμε ότι με τις ενδείξεις που έχουμε ότι έγινε κακόβουλη και κακόπιστη επεξεργασία ήχου και εικόνας».

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Κυβέρνηση, όπως και οι πολιτικοί φορείς, οφείλουν να αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς η αυθεντικότητα του υλικού θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις περαιτέρω εξελίξεις.

«Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Αντωνίου στο ενδεχόμενο συνέχισης παρόμοιων ενεργειών, επισημαίνοντας ότι τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης παραπέμπουν σε πρακτικές παραπληροφόρησης που παρατηρούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στο βίντεο χαρακτηριστικά παραπληροφόρησης είναι κάτι που γίνεται και στην Ευρώπη… έχουμε προειδοποιηθεί επισήμως από τη Γραμματεία Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… ότι ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ θα δεχθείτε υβριδικές επιθέσεις… Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Ιδιαίτερα όσοι σπεύδουν να υιοθετήσουν το περιεχόμενο αυτού του βίντεο… γιατί ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο να υπάρξουν άλλα που θα παρουσιάζουν τους ίδιους».

Σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες που να συνηγορούν στο ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων, απάντησε ότι σε περιπτώσεις υβριδικής δραστηριότητας αυτού του τύπου, η εμφάνιση και άλλου υλικού δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Η επίθεση αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία»

Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά πρόσωπα ή την Κυβέρνηση αποκλειστικά, αλλά αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας τα κόμματα σε υπεύθυνη στάση.

«Την επίθεση, αυτή τη στιγμή, δεν τη δέχεται ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας… ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε η Κυβέρνηση. Την επίθεση τη δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για φειδώ σε αναφορές περί διαφθοράς, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν πολιτικούς σχηματισμούς.

Οι «μαϊμού» επενδυτές και η σύσταση Λακκοτρύπη

Αναφερόμενος στις επικρίσεις περί δήθεν ανύπαρκτων επενδυτών, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι οι συζητήσεις έγιναν με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και πως προηγήθηκε σύσταση από τον Γιώργος Λακκοτρύπης.

«Γίνεται ένας καταρχήν έλεγχος όμως είχε προηγηθεί η σύσταση από τον κύριο Λακκοτρύπη και στη βάση αυτής έγινε η συνομιλία… Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι εάν ο κύριος Χαραλάμπους ήθελε να πει οτιδήποτε επιλήψιμο θα ήταν μεγάλη αφέλεια να το έκανε σε μία τηλεδιάσκεψη όπου ο συνομιλητής θα μπορούσε να το βιντεογραφήσει».

Όπως πρόσθεσε, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους περιορίστηκε στην ενημέρωση για τη θεσμοθετημένη διαδικασία, παραπέμποντας τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων που ακολουθεί η Κυβέρνηση.