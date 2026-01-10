Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν είχαν καν δίπλωμα: Πώς εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι με κλεμμένες μοτοσικλέτες

 10.01.2026 - 10:23
Δεν είχαν καν δίπλωμα: Πώς εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι με κλεμμένες μοτοσικλέτες

Συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες στη Λευκωσία, παράνομα να οδηγούν δύο μοτοσικλέτες που είχαν κλαπεί.

Συγκεκριμένα, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, γύρω στις 11.30π.μ. χθες Παρασκευή, εντόπισαν δύο πρόσωπα να οδηγούν επικίνδυνα μοτοσικλέτες τύπου σκούτερ, σε δρόμο στη Λευκωσία. Αφού τα μέλη του ΤΑΕ διαπίστωσαν ότι οι δύο μοτοσικλέτες, 150 και 125 κυβικών αντίστοιχα, είχαν καταγγελθεί στην Αστυνομία ως κλοπιμαίες, ανέκοψαν για έλεγχο τους δύο οδηγούς, που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για δύο ανήλικους, 15 και 16 ετών.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου και του 16χρονου για αυτόφωρα αδικήματα και τους οδήγησαν στον τοπικό Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, όπου κλήθηκαν και προσήλθαν και οι κηδεμόνες τους. Αργότερα το μεσημέρι χθες, οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, για να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, για συνέχιση των αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η μία μοτοσικλέτα κλάπηκε στο διάστημα μεταξύ 07 και 08 Ιανουαρίου, από ανοικτό χώρο στάθμευσης στον Στρόβολο, ενώ η δεύτερη μοτοσικλέτα κλάπηκε στις 08 Ιανουαρίου, ενώ βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης οχημάτων, στην κατοικία του ιδιοκτήτη της, στη Λευκωσία.

Τις δύο υποθέσεις διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

 10.01.2026 - 10:45
Προσοχή αν ανεβαίνετε Τρόοδος: Ομίχλη και βροχόπτωση δυσκολεύουν την οδήγηση

 10.01.2026 - 10:39
Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

