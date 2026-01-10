Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

 10.01.2026 - 08:37
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον της χώρας και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ.

«Η Ρωσία έφτασε σε ένα νέο τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αντρίι Μέλνικ στην επιστολή του με την οποία ζητούσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ρωσικά πλήγματα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έχουν προκαλέσει τη διακοπή της θέρμανσης στα μισά κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, ωθώντας τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, να ζητήσει από τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν «προσωρινά».

Εξάλλου, για δεύτερη φορά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Ορέσνικ.

«Σήμερα η Ομοσπονδία της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς με την ονομασία ‘Ορέσνικ’ στην επαρχία Λβιβ. Ένα τέτοιο πλήγμα αποτελεί σοβαρή και πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, υπονομεύοντας την περιφερειακή ασφάλεια και ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια εν γένει», σχολίασε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην επιστολή του.

Το αίτημα της Ουκρανίας υποστήριξαν έξι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Γαλλία, Βρετανία, Λετονία, Δανία, Ελλάδα και Λιβερία), διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο AFP.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

 10.01.2026 - 08:00
Επόμενο άρθρο

Δεν πήραν ανάσα οι Πυροσβέστες: Πτώσεις δέντρων και φωτιά σε όχημα μέσα σε 24 ώρες - Δεκάδες επεμβάσεις παγκύπρια

 10.01.2026 - 08:18
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο εμφανίστηκε προχθες το απόγευμα από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson και περιλαμβάνει συνομιλίες που παραπέμπουν σε ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε ευρύτερες αναφορές γύρω από τη λειτουργία του Προεδρικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

  •  10.01.2026 - 08:00
Tρόμος στην Πάφο: Έστρεψε όπλο σε θηροφύλακες και το έβαλε στα πόδια

Tρόμος στην Πάφο: Έστρεψε όπλο σε θηροφύλακες και το έβαλε στα πόδια

  •  10.01.2026 - 07:33
Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

  •  10.01.2026 - 07:28
Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

  •  10.01.2026 - 07:50
Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

  •  10.01.2026 - 07:24
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Ιανουαρίου

  •  10.01.2026 - 07:48
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Ζούσε 2 χρόνια φοβισμένη στον δρόμο στην Κύπρο: Η ιστορία της Bella – Το σκυλάκι που συγκλόνισε τα social

Ζούσε 2 χρόνια φοβισμένη στον δρόμο στην Κύπρο: Η ιστορία της Bella – Το σκυλάκι που συγκλόνισε τα social

  •  10.01.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα