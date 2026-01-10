Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

 10.01.2026 - 08:00
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο εμφανίστηκε προχθες το απόγευμα από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson και περιλαμβάνει συνομιλίες που παραπέμπουν σε ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε ευρύτερες αναφορές γύρω από τη λειτουργία του Προεδρικού.

Στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφονται πρόσωπα με κομβικούς ρόλους, μεταξύ αυτών ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, καθώς και ο Γιώργος Χρυσοχόος, επικεφαλής του Ομίλου Cyfield.

Στο βίντεο, ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρεται στις δυσκολίες χρηματοδότησης ενός υποψηφίου χωρίς κομματικό μηχανισμό, περιγράφοντας συνομιλία του με τον κ. Χαραλάμπους:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ – Πρώην Υπουργός Ενέργειας
«Αυτό που προσπαθώ να πώ, είναι πως κάποιος όπως ο Νίκος, που δεν έχει ένα κόμμα πίσω του, δεν είναι εύκολο για αυτούς, να βρουν τα λεφτά. Για αυτό μου είπε ο Χαράλαμπος “κοίτα, όταν θα έρθει η ώρα, εντάξει. Θα χρειαστούμε λεφτά στην εκστρατεία. Θα χρειαστούμε βοήθεια σε αυτή την εκστρατεία.”»

Σε άλλο σημείο του υλικού, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου φέρεται να καθοδηγεί τους συνομιλητές του ως προς τον τρόπο προσέγγισης του Προέδρου:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου
«Είμαστε οι δύο βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό, δίπλα στον Πρόεδρο. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε ακριβώς. Και μετά, μπορείτε να έρθετε στον Πρόεδρο και να κάνετε την προσφορά σας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και οι αναφορές του κ. Χρυσοχόου στις επαφές του με τον Πρόεδρο, καθώς και στον τρόπο που αυτές πραγματοποιούνται:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ – Διευθυντής Ομίλου Cyfield
«Μπορώ να του μιλάω ελεύθερα, εννοώ τον βλέπω κάθε δύο εβδομάδες, τον συναντώ.
– Βγαίνετε έξω;
– Δεν κυκλοφορούμε δημοσίως.
– Εντάξει…
– Γιατί, αν μας δουν, θα πουν “Ορίστε, γι’ αυτό τον βοηθά, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι;”»

Ο κ. Λακκοτρύπης προχωρά επίσης σε αναφορές για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προεκλογικές δαπάνες, επισημαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ – Πρώην Υπουργός Ενέργειας
«Στις εκλογές, υπάρχει ένα όριο, περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Έτσι; Στις Προεδρικές εκλογές. Έτσι κάποιες φορές βασίζονται σε μετρητά για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το όριο.»

Στο ίδιο πλαίσιο, το βίντεο περιγράφει έναν μηχανισμό επικοινωνίας και κινητοποίησης χρηματοδότησης, με αναφορές σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Cyfield, ενώ γίνεται λόγος για άμεση εμπλοκή προσώπων του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου.

Παρότι ο λογαριασμός από τον οποίο αναρτήθηκε το βίντεο είχε περιορισμένη απήχηση, το περιεχόμενο διαδόθηκε ταχύτατα, καταγράφοντας χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες και πυροδοτώντας έντονη δημόσια συζήτηση.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικοί κύκλοι αποδίδουν τη διαρροή σε οργανωμένη επιχείρηση επιρροής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πίσω από το επίμαχο βίντεο ενδέχεται να βρίσκεται ξένο αποτύπωμα, με αναφορές ακόμη και σε ρωσική προέλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA Κύπρου, το υλικό φέρεται να έχει υποστεί επιλεκτική επεξεργασία, με στόχο τη στρέβλωση του περιεχομένου και τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων, σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βίντεο, καθώς και ο λογαριασμός που το ανήρτησε, τελούν υπό διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και εκτός συνόρων με τη συνδρομή διεθνών φορέων. Παράλληλα, η ΚΥΠ έχει ήδη διαβιβάσει στο Προεδρικό προκαταρκτικά ευρήματα για την προέλευση και τα πιθανά κίνητρα της διαρροής, ενισχύοντας τα σενάρια περί απόπειρας υβριδικής παρέμβασης και αποσταθεροποίησης.

Σημειώνεται ότι στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καλώντας δημόσια οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του, είτε κατά την προεκλογική περίοδο είτε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, να τα καταθέσει άμεσα στις αρμόδιες Αρχές. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ακεραιότητά του, ενώ επανέλαβε πως η πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι οι ξένες εταιρείες οφείλουν να συνεισφέρουν κοινωνικά στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, σε τομείς όπως η Υγεία, η Πρόνοια και η Άμυνα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

 10.01.2026 - 07:50
Επόμενο άρθρο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

 10.01.2026 - 08:37

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

  •  10.01.2026 - 08:00
Tρόμος στην Πάφο: Έστρεψε όπλο σε θηροφύλακες και το έβαλε στα πόδια

Tρόμος στην Πάφο: Έστρεψε όπλο σε θηροφύλακες και το έβαλε στα πόδια

  •  10.01.2026 - 07:33
Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

  •  10.01.2026 - 07:28
Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

  •  10.01.2026 - 07:50
Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

  •  10.01.2026 - 07:24
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Ιανουαρίου

  •  10.01.2026 - 07:48
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Ζούσε 2 χρόνια φοβισμένη στον δρόμο στην Κύπρο: Η ιστορία της Bella – Το σκυλάκι που συγκλόνισε τα social

Ζούσε 2 χρόνια φοβισμένη στον δρόμο στην Κύπρο: Η ιστορία της Bella – Το σκυλάκι που συγκλόνισε τα social

  •  10.01.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα