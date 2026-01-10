Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφονται πρόσωπα με κομβικούς ρόλους, μεταξύ αυτών ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, καθώς και ο Γιώργος Χρυσοχόος, επικεφαλής του Ομίλου Cyfield.

Στο βίντεο, ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρεται στις δυσκολίες χρηματοδότησης ενός υποψηφίου χωρίς κομματικό μηχανισμό, περιγράφοντας συνομιλία του με τον κ. Χαραλάμπους:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ – Πρώην Υπουργός Ενέργειας

«Αυτό που προσπαθώ να πώ, είναι πως κάποιος όπως ο Νίκος, που δεν έχει ένα κόμμα πίσω του, δεν είναι εύκολο για αυτούς, να βρουν τα λεφτά. Για αυτό μου είπε ο Χαράλαμπος “κοίτα, όταν θα έρθει η ώρα, εντάξει. Θα χρειαστούμε λεφτά στην εκστρατεία. Θα χρειαστούμε βοήθεια σε αυτή την εκστρατεία.”»

Σε άλλο σημείο του υλικού, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου φέρεται να καθοδηγεί τους συνομιλητές του ως προς τον τρόπο προσέγγισης του Προέδρου:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου

«Είμαστε οι δύο βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό, δίπλα στον Πρόεδρο. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε ακριβώς. Και μετά, μπορείτε να έρθετε στον Πρόεδρο και να κάνετε την προσφορά σας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και οι αναφορές του κ. Χρυσοχόου στις επαφές του με τον Πρόεδρο, καθώς και στον τρόπο που αυτές πραγματοποιούνται:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ – Διευθυντής Ομίλου Cyfield

«Μπορώ να του μιλάω ελεύθερα, εννοώ τον βλέπω κάθε δύο εβδομάδες, τον συναντώ.

– Βγαίνετε έξω;

– Δεν κυκλοφορούμε δημοσίως.

– Εντάξει…

– Γιατί, αν μας δουν, θα πουν “Ορίστε, γι’ αυτό τον βοηθά, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι;”»

Ο κ. Λακκοτρύπης προχωρά επίσης σε αναφορές για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προεκλογικές δαπάνες, επισημαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ – Πρώην Υπουργός Ενέργειας

«Στις εκλογές, υπάρχει ένα όριο, περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Έτσι; Στις Προεδρικές εκλογές. Έτσι κάποιες φορές βασίζονται σε μετρητά για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το όριο.»

Στο ίδιο πλαίσιο, το βίντεο περιγράφει έναν μηχανισμό επικοινωνίας και κινητοποίησης χρηματοδότησης, με αναφορές σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Cyfield, ενώ γίνεται λόγος για άμεση εμπλοκή προσώπων του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου.

Παρότι ο λογαριασμός από τον οποίο αναρτήθηκε το βίντεο είχε περιορισμένη απήχηση, το περιεχόμενο διαδόθηκε ταχύτατα, καταγράφοντας χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες και πυροδοτώντας έντονη δημόσια συζήτηση.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικοί κύκλοι αποδίδουν τη διαρροή σε οργανωμένη επιχείρηση επιρροής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πίσω από το επίμαχο βίντεο ενδέχεται να βρίσκεται ξένο αποτύπωμα, με αναφορές ακόμη και σε ρωσική προέλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA Κύπρου, το υλικό φέρεται να έχει υποστεί επιλεκτική επεξεργασία, με στόχο τη στρέβλωση του περιεχομένου και τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων, σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βίντεο, καθώς και ο λογαριασμός που το ανήρτησε, τελούν υπό διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και εκτός συνόρων με τη συνδρομή διεθνών φορέων. Παράλληλα, η ΚΥΠ έχει ήδη διαβιβάσει στο Προεδρικό προκαταρκτικά ευρήματα για την προέλευση και τα πιθανά κίνητρα της διαρροής, ενισχύοντας τα σενάρια περί απόπειρας υβριδικής παρέμβασης και αποσταθεροποίησης.

Σημειώνεται ότι στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καλώντας δημόσια οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του, είτε κατά την προεκλογική περίοδο είτε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, να τα καταθέσει άμεσα στις αρμόδιες Αρχές. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ακεραιότητά του, ενώ επανέλαβε πως η πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι οι ξένες εταιρείες οφείλουν να συνεισφέρουν κοινωνικά στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, σε τομείς όπως η Υγεία, η Πρόνοια και η Άμυνα.