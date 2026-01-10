6 πράγματα που δεν πρέπει με τίποτα να κάνετε στο σπίτι όταν κάνει πολύ κρύο

Μην κλείνετε τις εισόδους αέρα

Όταν το κρύο και ο άνεμος εισχωρούν στο σπίτι μέσω των αεραγωγών, είναι δελεαστικό να τους κλείσουμε. Αλλά μην το κάνετε! Παρόλο που το χειμωνιάτικο ψύχος είναι έντονο, δεν κλείνουμε αυτούς τους αεραγωγούς. Σκοπός τους είναι να καθαρίζουν και να ανανεώνουν τον αέρα. Αφήνοντάς τους να λειτουργούν, αποφεύγονται και προβλήματα υγείας, όπως ζαλάδες ή ναυτία που συνδέονται με ορισμένα αέρια από συστήματα θέρμανσης που δεν συντηρούνται πάντα σωστά.

Μην αφήνετε τον φορητό θερμαντήρα ανοιχτό συνεχώς

Όπως λέει και το όνομά του, ένας φορητός θερμαντήρας είναι συμπληρωματική και προσωρινή πηγή θερμότητας. Δεν πρέπει να αντικαθιστά ένα μόνιμο σύστημα θέρμανσης. Ορισμένα μοντέλα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή υδρογονάνθρακες για μεγάλα διαστήματα μπορεί να είναι επικίνδυνα, καθώς απελευθερώνουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άοσμο και επικίνδυνο αέριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Άλλα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική υπερφόρτωση, με κίνδυνο φωτιάς ή απλά αύξηση του λογαριασμού ενέργειας.

Μην ξεχνάτε να αερίζετε

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, ακόμη και όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, πρέπει να αερίζουμε το σπίτι. Αυτό βοηθά στη ρύθμιση της υγρασίας. Θυμηθείτε, αρκούν 10 λεπτά την ημέρα, ακόμη και τον χειμώνα, και για κάθε δωμάτιο.

Μην τσιγκουνεύεστε τη θέρμανση

Ενώ κάποιοι μετατρέπουν το σπίτι τους σε σάουνα, άλλοι παραμένουν πιο προσεκτικοί με τη θέρμανση. Με τις αυξανόμενες τιμές, οι λογαριασμοί ανεβαίνουν γρήγορα. Η μείωση της θερμοκρασίας υπερβολικά ή το να σβήνουν εντελώς τα καλοριφέρ μπορεί να προκαλέσει απόφραξη και αύξηση της υγρασίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μούχλας. Την ημέρα, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται γύρω στους 19°C και τη νύχτα στους 17°C περίπου. Μια μάλλινη κουβέρτα ή πάπλωμα θα κρατήσει ζεστούς όσους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο κρύο.

Μην αφήνετε όλες τις πόρτες ανοιχτές

Όπως και στη διάρκεια ενός καύσωνα, σκεφτόμαστε να κλείσουμε τις πόρτες των αχρησιμοποίητων δωματίων. Τις σφραγίζουμε κλείνοντας τα παντζούρια, για να τις προστατεύσουμε από το κρύο. Η ιδέα είναι επίσης να μειωθεί η κατανάλωση θέρμανσης και η απώλεια θερμότητας. Έτσι, συγκεντρώνεται η θερμότητα στα σημεία που βρισκόμαστε.

Τέλος, μην ξεχνάτε να ελέγχετε τις μπαταρίες στους ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα για να αποφύγετε κινδύνους. Αν είναι δυνατόν, περιορίστε και τον χρόνο που περνάτε έξω και την έντονη σωματική δραστηριότητα.