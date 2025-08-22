Έρευνα αγοράς - Φοιτητική στέγη: «Κόβει κεφάλια» η Λεμεσός – Άφαντα τα μονάρια σχεδόν σε όλες τις πόλεις – Δείτε τιμές

To ThemaOnline προχώρησε σε έρευνα αγοράς στη δημοφιλή πλατφόρμα Bazaraki.com καταγράφοντας τα φθηνότερα και ακριβότερα διαμερίσματα τύπου στούντιο και ενός υπνοδωματίου για ενοίκιο στις περιοχές όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας.

Συμπερασματικά, αν θέλει κανείς να μείνει μόνος τα πράγματα είναι δύσκολα. Από όλες τις πόλεις, υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά και διαθεσιμότητα σε τέτοιου τύπου διαμερισμάτων στην πρωτεύουσα. Στη Λευκωσία κατά μέσο όρο οι τιμές σε στούντιο είναι στα 500 ευρώ και σε μονάρια στα 650. Στη Λεμεσό η διαθεσιμότητα είναι πολύ μικρή και για να βρεις σε καλή κατάσταση είναι από 1000 ευρώ και πάνω. Περιορισμένη η προσφορά και σε Πύλα και Πάφο. Το θετικό της Πάφου είναι ότι υπάρχουν ολοκαίνουργια διαμερίσματα στην τιμή των 500-600 ευρώ ενώ μεγάλο μέρος των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στη ξενοδοχειακή σχολή καλύπτεται από τις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Αγλαντζιά (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Το πιο φτηνό διαθέσιμο διαμέρισμα είναι στούντιο 40 τετραγωνικών μέτρων στα 480 ευρώ ενοίκιο τον μήνα. Το πιο ακριβό είναι μονάρι συνολικά 70 τετραγωνικών στα 960 ευρώ. Σε κοντινή απόσταση στο κέντρο της Λευκωσίας υπάρχει και ανακαινισμένο πολυτελές ρετιρέ στα 1800 ευρώ.

Έγκωμη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

Το πιο φτηνό διαθέσιμο διαμέρισμα είναι στούντιο 25 τετραγωνικών στα 425 ευρώ. Το πιο ακριβό είναι πολυτελές μονάρι συνολικά 77 τετραγωνικών στα 1200 ευρώ.

Καϊμακλί (Frederic University)

Το πιο φθηνό είναι στούντιο 40 τ.μ. στα 430 ευρώ. Το πιο ακριβό είναι μονάρι 85 τ.μ. στην περιοχή Παλλουριώτισσας στα 840 ευρώ. Ίσως η πιο φθηνή από τις τρεις περιοχές της Λευκωσίας αλλά με πολύ πιο περιορισμένη προσφορά.

Λεμεσός – κέντρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Το πιο φτηνό υποστατικό είναι στούντιο 30 τ.μ. στο μεσοπάτωμα στα 650 ευρώ στην περιοχή Αγία Τριάδα. Σε πιο κοντινή απόστασης το ΤΕΠΑΚ, στην περιοχή Καθολικής υπάρχει μονάρι 90 τ.μ. στα 900 ευρώ που χτίστηκε το 1995. Το πιο ακριβό είναι μονάρι 85 τ.μ. σε ένα από τους πύργους του Trilogy στο παραλιακό μέτωπο στις 3,500 ευρώ. Σημειώνεται ότι και η προσφορά στην ευρύτερη περιοχή είναι περιορισμένη.

Πάφος (Neapolis University)

Το πιο φθηνό είναι ολοκαίνουργιο μονάρι 30 τ.μ. στα 500 ευρώ στην Γεροσκήπου. Το πιο ακριβό είναι μονάρι 55 τ.μ. στα 1300 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Πάφου. Επίσης περιορισμένη προσφορά στην περιοχή.

Πύλα (UCLan Cyprus)

Το πιο φθηνό είναι στούντιο 40 τ.μ. στα 570 ευρώ και το πιο ακριβό μονάρι 60 τ.μ. στα 750 ευρώ στην τουριστική περιοχή της Πύλας. Περιορισμένη προσφορά στην περιοχή.

Η ιδιάζουσα περίπτωση της Λεμεσού

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίπτωση της Λεμεσού και του ΤΕΠΑΚ υπάρχει ομάδα στο Facebook την οποία διαχειρίζεται η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου όπου μπαίνουν αγγελίες για σπίτια αλλά και δημοσιεύσεις από άτομα που ψάχνουν συγκάτοικους. Μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Από έρευνα στην ομάδα διαφαίνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις για περιορισμένο αριθμό από μονάρια κοντά στο πανεπιστήμιο στα 750 ευρώ ενώ υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συγκάτοικους σε δυάρια που το ενοίκιο κατά μέσο όρο είναι στα 1200 ευρώ οπότε θα πληρώνει ο καθένας από 600. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε πιο φθηνά διαμερίσματα στην περιοχή των Πάνω Πολεμιδιών.