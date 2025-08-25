Κίνα: Τρίχρονο κοριτσάκι περπατά με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τη «South China Morning Post», το περιστατικό αποκαλύφθηκε στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου ανέβασε στα social media πλάνα από τη στιγμή που η μητέρα και η μικρή της κόρη, με το μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι της, μπαίνουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν, στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα.

Στο βίντεο φαίνεται το κοριτσάκι να περπατά ήρεμα, κρατώντας τη μητέρα της από το χέρι ενώ ένας γιατρός τις συνοδεύει στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η μητέρα, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια στο σπίτι, όταν ξαφνικά τίναξε απότομα το ύφασμα και ένα μαχαίρι για φρούτα που βρισκόταν κοντά εκσφενδονίστηκε και καρφώθηκε στο κεφάλι της τρίχρονης κόρης της.

Πάντως, μέλος του ιατρικού προσωπικού ανέφερε αργότερα πως η ίδια η μητέρα παραδέχτηκε ότι σήκωσε το μαχαίρι για να «φοβερίσει» την κόρη της ενώ εκείνη έκλαιγε και φώναζε, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει κατά λάθος.

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl's head while her parents were changing the bedsheet.



Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Η λάμα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του παιδιού, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, με μεγάλο μέρος της να παραμένει εκτεθειμένο. Η μητέρα προσπάθησε αρχικά να αφαιρέσει το μαχαίρι, όμως δεν τα κατάφερε και, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήρε το παιδί από το χέρι και το οδήγησε στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το μαχαίρι με επιτυχία και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο έχει προκαλέσει καταιγισμό αντιδράσεων στα κινεζικά social media, με εκατομμύρια χρήστες να δηλώνουν σοκαρισμένοι.