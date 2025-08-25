Η Γιορτή του Αμπελώνα φέρνει έκπληξη στη σκηνή – Δύο αγαπημένες φωνές έρχονται στην Αλέκτορα

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, να γευτούν τοπικά εδέσματα και ποτά, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν τα βιωματικά εργαστήρια, όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην παρασκευή σιουτζιούκου, παλουζέ, σταφίδας, ζιβανίας και γλυκού σταφυλιού.

Για τα παιδιά θα λειτουργήσει χώρος δημιουργικής απασχόλησης με ειδικά υπεύθυνες κοπέλες, ενώ η βραδιά θα πλαισιωθεί από πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα που υπόσχονται να χαρίσουν κέφι και ψυχαγωγία σε όλους.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα αναλάβει η Βασιλική Χατζηαδάμου με αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια, ενώ τη σκηνή θα κατακτήσει ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής Μάκης Δημάκης με ένα άκρως λαϊκό πρόγραμμα.