ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Γιορτή του Αμπελώνα φέρνει έκπληξη στη σκηνή – Δύο αγαπημένες φωνές έρχονται στην Αλέκτορα

 25.08.2025 - 10:08
Η Γιορτή του Αμπελώνα φέρνει έκπληξη στη σκηνή – Δύο αγαπημένες φωνές έρχονται στην Αλέκτορα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλέκτορας διοργανώνει τη «Γιορτή του Αμπελώνα», μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μουσική και τις γεύσεις του τόπου, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, να γευτούν τοπικά εδέσματα και ποτά, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν τα βιωματικά εργαστήρια, όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην παρασκευή σιουτζιούκου, παλουζέ, σταφίδας, ζιβανίας και γλυκού σταφυλιού.

Για τα παιδιά θα λειτουργήσει χώρος δημιουργικής απασχόλησης με ειδικά υπεύθυνες κοπέλες, ενώ η βραδιά θα πλαισιωθεί από πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα που υπόσχονται να χαρίσουν κέφι και ψυχαγωγία σε όλους.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα αναλάβει η Βασιλική Χατζηαδάμου με αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια, ενώ τη σκηνή θα κατακτήσει ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής Μάκης Δημάκης με ένα άκρως λαϊκό πρόγραμμα.

Άρχισε στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας, η διαδικασία εξέτασης της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η επαρχιακή δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της.

