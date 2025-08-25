Ένσταση Βαρωσιώτου: Ζητήθηκε εξαίρεση τριών μελών του Δικαστηρίου – Τον Σεπτέμβρη η απόφαση

Η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου – το οποίο συνεδριάζει ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο – άρχισε με προδικαστική ένσταση που υπέβαλε ο δικηγόρος της κ. Βαρωσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης, ζητώντας την εξαίρεση τριών μελών του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του προέδρου. Όπως ανέφερε, τα μέλη αυτά είχαν συμμετάσχει στο μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που διόρισε την πελάτισσά του σε μόνιμη θέση επαρχιακού δικαστή, αποστέλλοντας σχετική επιστολή διορισμού με αναφορά σε περίοδο δοκιμασίας.

Κατά τον κ. Δημητριάδη, με αυτό τον τρόπο τα τρία μέλη έχουν ήδη λάβει θέση σε επίδικο ζήτημα. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Σώματος, Αντώνη Λιάτσο, και τα μέλη Τεύκρο Οικονόμου και Νικόλα Σάντη.

Απαντώντας, ο νομικός εκπρόσωπος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, Πόλυς Πολυβίου, υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο «είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Αντώνης Λιάτσος: Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Ως εκ τούτου, δεν θα εξεταστεί η ουσία της ένστασης έπειτα από το προδικαστικό ζήτημα που ήγειρε ο κ. Δημητριάδης το οποίο θα οριστεί προς εξέταση λόγω της σοβαρότητας του εντός Σεπτεμβρίου.