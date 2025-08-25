Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς

 25.08.2025 - 10:53
Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς

Είναι ήδη γνωστό ότι ο θηλασμός είναι από τα πιο σημαντικά «δώρα» που μπορεί να προσφέρει μία μητέρα στο βρέφος της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει ολοένα και περισσότερο τα οφέλη του και για την υγεία της μητέρας. Ειδικότερα, μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Obstetrics & Gynecology από ερευνητική ομάδα του Ohio State University Wexner Medical Center και του College of Medicine δείχνει ότι οι μητέρες που θηλάζουν -ιδίως εκείνες που έχουν εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη κύησης– παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων στη μετέπειτα ζωή τους.

«Ο θηλασμός, ιδιαίτερα σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου μετά τον τοκετό. Σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες, τα ευρήματά μας τονίζουν την αξία της συμβουλευτικής υποστήριξης μετά τον τοκετό για τον θηλασμό και την υγεία», αναφέρει η Christine Field, MD, ιατρός Μαιευτικής – Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Ohio State College of Medicine και επικεφαλής της έρευνας.

Η μελέτη αξιολόγησε τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά προβλήματα – όπως εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια – τόσο σε βάθος 10–14 ετών μετά τον τοκετό, όσο και σε βάθος 30 ετών. Σε όλες τις χρονικές περιόδους, ο εκτιμώμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος ήταν χαμηλότερος στις γυναίκες που θήλασαν.

Τα δεδομένα προήλθαν από τη διεθνή μελέτη παρακολούθησης Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO), η οποία συμπεριέλαβε 4.540 μητέρες. Από αυτές, περίπου το 80% ανέφερε ότι θήλασε, ενώ η μέση ηλικία των συμμετεχουσών ήταν τα 30 έτη.

«Η μελέτη ενισχύει το μήνυμα ότι ο θηλασμός είναι κρίσιμος για την καρδιαγγειακή υγεία μετά τον τοκετό, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη κύησης. Είναι απαραίτητες περαιτέρω παρεμβάσεις και προγράμματα υποστήριξης, ώστε οι γυναίκες και τα βρέφη τους να μπορούν να θηλάζουν, ενισχύοντας τη θεμελιώδη σύνδεση μεταξύ θηλασμού και υγείας της μητέρας», σημείωσε ο Kartik Venkatesh, MD, PhD, ειδικός στην Εμβρυομητρική Ιατρική, επιδημιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος «Διαβήτης στην Κύηση» στο Ohio State Wexner Medical Center.

Η νέα μελέτη προσθέτει ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα υπέρ του θηλασμού, αναδεικνύοντας όχι μόνο την αξία του για το βρέφος, αλλά και την προστασία της μητρικής καρδιαγγειακής υγείας. Ιδίως για τις γυναίκες που διαγνώστηκαν με διαβήτη κύησης, ο θηλασμός μπορεί να λειτουργήσει ως μία φυσική «ασπίδα» ενάντια σε σοβαρές μελλοντικές παθήσεις. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ενισχύσουν την ενημέρωση και την υποστήριξη των μητέρων, ώστε ο θηλασμός να καθιερωθεί ως πολύτιμη επένδυση για τη ζωή και την υγεία.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Άρχισε στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας, η διαδικασία εξέτασης της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η επαρχιακή δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της.

