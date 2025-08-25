Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς

«Ο θηλασμός, ιδιαίτερα σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου μετά τον τοκετό. Σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες, τα ευρήματά μας τονίζουν την αξία της συμβουλευτικής υποστήριξης μετά τον τοκετό για τον θηλασμό και την υγεία», αναφέρει η Christine Field, MD, ιατρός Μαιευτικής – Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Ohio State College of Medicine και επικεφαλής της έρευνας.

Η μελέτη αξιολόγησε τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά προβλήματα – όπως εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια – τόσο σε βάθος 10–14 ετών μετά τον τοκετό, όσο και σε βάθος 30 ετών. Σε όλες τις χρονικές περιόδους, ο εκτιμώμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος ήταν χαμηλότερος στις γυναίκες που θήλασαν.

Τα δεδομένα προήλθαν από τη διεθνή μελέτη παρακολούθησης Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO), η οποία συμπεριέλαβε 4.540 μητέρες. Από αυτές, περίπου το 80% ανέφερε ότι θήλασε, ενώ η μέση ηλικία των συμμετεχουσών ήταν τα 30 έτη.

«Η μελέτη ενισχύει το μήνυμα ότι ο θηλασμός είναι κρίσιμος για την καρδιαγγειακή υγεία μετά τον τοκετό, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη κύησης. Είναι απαραίτητες περαιτέρω παρεμβάσεις και προγράμματα υποστήριξης, ώστε οι γυναίκες και τα βρέφη τους να μπορούν να θηλάζουν, ενισχύοντας τη θεμελιώδη σύνδεση μεταξύ θηλασμού και υγείας της μητέρας», σημείωσε ο Kartik Venkatesh, MD, PhD, ειδικός στην Εμβρυομητρική Ιατρική, επιδημιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος «Διαβήτης στην Κύηση» στο Ohio State Wexner Medical Center.

Η νέα μελέτη προσθέτει ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα υπέρ του θηλασμού, αναδεικνύοντας όχι μόνο την αξία του για το βρέφος, αλλά και την προστασία της μητρικής καρδιαγγειακής υγείας. Ιδίως για τις γυναίκες που διαγνώστηκαν με διαβήτη κύησης, ο θηλασμός μπορεί να λειτουργήσει ως μία φυσική «ασπίδα» ενάντια σε σοβαρές μελλοντικές παθήσεις. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ενισχύσουν την ενημέρωση και την υποστήριξη των μητέρων, ώστε ο θηλασμός να καθιερωθεί ως πολύτιμη επένδυση για τη ζωή και την υγεία.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr