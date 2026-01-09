Συμφωνία ΑΗΚ - ΟΚΥπΥ για φωτοβολταϊκά στα Νοσοκομεία Λεμεσού και Αμμοχώστου

Σε ανακοίνωσή της η ΑΗΚ αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, μπορεί να αναπτυχθεί φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος περίπου 2,7 MW στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και 0,8 MW στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου». Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα εγκατασταθούν στους χώρους στάθμευσης των νοσηλευτηρίων και ως εκ τούτου το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων, πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, προσφέροντας ταυτόχρονα σκίαση και ενεργειακή αξιοποίηση των χώρων. Τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΑΗΚ αναφέρει ότι θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν τον αρχικό και τελικό σχεδιασμό των έργων, την υποστήριξη κατά τη διαδικασία αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές, την ετοιμασία και τεχνική αξιολόγηση των εγγράφων διαγωνισμού, καθώς και την επίβλεψη κατά τη φάση κατασκευής των έργων.

«Η νέα συμφωνία αξιοποιεί την εμπειρία από την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ ΑΗΚ και ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο της οποίας εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,3 MW στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2024, επιτυγχάνοντας σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη», προστίθεται.

Σε τοποθέτησή του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης των χώρων στάθμευσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγαστρα, με στόχο την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Όπως ανέφερε, «η παραγόμενη ενέργεια θα καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών των νοσηλευτηρίων σε ηλεκτρισμό, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει την καθημερινότητα του προσωπικού και των πολιτών που επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια και θα ενισχύσει τον υποδειγματικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίζουν οι δημόσιοι φορείς στην πράσινη μετάβαση».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, «η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα Νοσοκομεία Λεμεσού και Αμμοχώστου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Ενισχύουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, μειώνουμε το ενεργειακό κόστος και συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος».

