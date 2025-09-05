VIDEO: Με διακοπή ρεύματος ξεκίνησε η πρώτη μέρα σε σχολείο στη Λευκωσία - Πώς χτύπησαν το κουδούνι

Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»
Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βίντεο - Πρώτη μέρα στο σχολείο με παράπονα: Απάνθρωπο να χρειαζόμαστε φροντιστήρια για όσα δεν μας δίνει το σχολείο
Όπως αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια επίσκεψης του καναλιού Alpha σε σχολείο στα Λατσιά, το κουδούνι χτύπησε με το… χέρι επειδή όλη η περιοχή είχε μείνει χωρίς ρεύμα!
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις