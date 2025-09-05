Συναγερμός για επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – Προειδοποιεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Η ενημέρωση βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), το οποίο καταγράφει επικίνδυνα προϊόντα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.

Το Τμήμα καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και, σε περίπτωση που εντοπίσει τα συγκεκριμένα προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους λειτουργούς τηλεφωνώντας στους αριθμούς: 22405663, 22405610, 22405607 ή 22879033.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του RAPEX.