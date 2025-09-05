Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο 8 ημερών.



Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι φόνος εκ προμελέτης, γυναικοκτονία και απόπειρα φόνου κατά του 14χρονου γιού της 34χρονης.