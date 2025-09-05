Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

 05.09.2025 - 11:53
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οδηγήθηκε σήμερα ο 53χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα, που συνέβη στις 17 Αυγούστου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Γυναικοκτονία στην Πάφο: Πήρε εξιτήριο ο 53χρονος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο 8 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι φόνος εκ προμελέτης, γυναικοκτονία και απόπειρα φόνου κατά του 14χρονου γιού της 34χρονης.

Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

