Γυναικοκτονία στην Πάφο: Πήρε εξιτήριο ο 53χρονος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον Δικαστηρίου

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κώστα Νάνο, ο 53χρονος πήρε εξιτήριο σήμερα για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όπου αναμένεται να δοθεί διάταγμα κράτησης του προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης αυτής.

Μετέπειτα θα παραπεμφθεί απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο, με κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, γυναικοκτονία και απόπειρα φόνου κατά του 14χρονου γιού της 34χρονης.

Δείτε το απόσπασμα: