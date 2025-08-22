Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

 22.08.2025 - 10:37
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας οδηγήθηκε ο 53χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα, στις 17 Αυγούστου.

Ο κατηγορούμενος εξετάστηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο, ο οποίος αποφάνθηκε ότι χρειάζεται νοσηλεία. Μέχρι πρότινος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης, λοχία Ζωνάκη Γεωργίου, με γραπτή μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας που διέμεναν ο 53χρονος και η 34χρονη συμβία του την Κυριακή περί ώρα 17:20 – 17:30 ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα της άκουσε ένα νεαρό πρόσωπο να ουρλιάζει και να φωνάζει «βοήθεια η μάμα μου», σημειώνοντας πως οι φωνές προέρχονται από τον διάδρομο του διαμερίσματος της.

Όπως λέχθηκε, αφού άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της, η μάρτυρας είδε ένα αγόρι να κρατά με το χέρι του την αριστερή πλευρά του λαιμού του και να της λέει στα ελληνικά «βοήθεια η μάμα μου».

Ακολούθως ο νεαρός έτρεξε στο διαμέρισμα του οποίου η πόρτα ήταν ανοικτή και αφού η μάρτυρας τον ακολούθησε είδε τραυματισμένη γυναίκα, σε λίμνη αίματος, που προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά δεν μπορούσε, ενώ ανέπνεε με δυσκολία.

Ακολούθως η μάρτυρας κάλεσε από το κινητό τηλέφωνο του ανήλικου την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Καθώς ανέμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου ο ανήλικος είπε στην μάρτυρα ότι μαζί τους μένει και ο ύποπτος και ότι μπορεί να αυτοτραυματίστηκε. Σε κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα της τουαλέτας του διαμερίσματος και βγήκε από εκεί άντρας ηλικίας 50 περίπου ετών, με αίματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αργότερα ξαναμπήκε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα.

 Όπως ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία από τον ανήλικο γιό του θύματος ότι μπήκε στο δωμάτιο αφού άκουσε τον ύποπτο και τη μητέρα του να φωνάζουν και είδε τον 53χρονο να καρφώνει το μαχαίρι στην μητέρα, ενώ ακολούθως μαχαίρωσε και τον ίδιο. Τότε αυτός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία.

 

Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ ο οποίος πραγματοποίει επίσημη επίσκεψη.

