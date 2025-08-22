Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ περιμένει τον Πούτιν στο Πεκίνο στις 31 Αυγούστου

 22.08.2025 - 10:38
22.08.2025 - 10:38

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και περισσότερους από 20 ακόμη ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων αυτόν τον μήνα για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ανακοίνωσε σήμερα το Πεκίνο.

Η σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Τιανζίν στις 31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου. Διοργανώνεται λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στο Πεκίνο με αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Στον SCO συμμετέχουν 10 χώρες, ανάμεσά τους η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, η Ινδία, το Πακιστάν και χώρες της Κεντρικής Ασίας. Στόχος του είναι να αποτελέσει αντίβαρο σε δυτικούς οργανισμούς και να ενισχύσει τη συνεργασία των χωρών μελών του σε τομείς όπως η πολιτική, η ασφάλεια, η μάχη κατά της τρομοκρατίας ή το εμπόριο.

Περισσότεροι από 20 ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πάρουν μέρος στη σύνοδο, τη σημαντικότερη από την ίδρυση του OSC, επεσήμανε σήμερα μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Λιου Μπιν.

Εξάλλου και άλλοι ηγέτες, όπως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Λευκορώσος Αλεξάντρ Λουκασένκο, πρόκειται επίσης να παραστούν.

Ο Σι θα εκφωνήσει ομιλία στη σύνοδο, στην οποία έχουν προσκληθεί και επικεφαλής διεθνών οργανισμών, όπως ο Γκουτέρες.

Με αυτή τη σύνοδο η Κίνα ελπίζει «να ενισχυθεί η δυναμική της συνεργασίας» και «χάρη στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του SCO οι χώρες να αντιμετωπίσουμε τις αβεβαιότητες της διεθνούς κατάστασης» και «να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ειρήνης με διάρκεια», υπογράμμισε ο Λιου Μπιν.

«Στον σημερινό κόσμο οι παλιές νοοτροπίες της ηγεμονίας και της πολιτικής του πιο ισχυρού εξακολουθούν να επικρατούν. Ορισμένες χώρες προσπαθούν να θέσουν τα δικά τους συμφέροντα πάνω από αυτά των άλλων, κάτι που απειλεί σοβαρά την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», τόνισε σε μια σαφή αναφορά στις ΗΠΑ.

«Όσο πιο περίπλοκη και ταραγμένη γίνεται η διεθνής κατάσταση, τόσο περισσότερες χώρες πρέπει να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία τους για την προώθηση της κοινής ανάπτυξης», κατέληξε ο Λιου Μπιν.

Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ ο οποίος πραγματοποίει επίσημη επίσκεψη.

