Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

 22.08.2025 - 10:59
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ ο οποίος πραγματοποίει επίσημη επίσκεψη.

Ο κ. Στόκερ δήλωσε ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην περιοχή και σημείωσε ότι τις δύο χώρες συνδέουν πολλά στοιχεία από το παρελθόν, ότι έχουν πολύπλευρη διασύνδεση και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι διμερείς σχέσεις.

Οι δύο ηγέτες, σε δηλώσεις τους μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, εξέφρασαν την πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, μετανάστευσης, τουρισμού, εκπαίδευσης, ενέργειας και ασφάλειας.

Ο Καγκελάριος της Αυστρίας αναφέρθηκε σε «καινοτόμες πρωτοβουλίες» της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την επιστροφή προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στις χώρες καταγωγής τους και εξέφρασε την επιθυμία να μάθει περισσότερα για αυτή την τεχνογνωσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 19χρονος στη Λεμεσό – Βρισκόταν σε εξοχική κατοικία με τους φίλους του
Τζακποτ στο Τζόκερ: Ένας τυχερός έπιασε 5άρι στην Κύπρο - Πόσα έβαλε στην τσέπη
Βίντεο δείχνει τον άτυχο Αντώνη να κάνει Paramotor - Το αγαπημένο του σπόρ του «στέρησε» τη ζωή
Ο γάρος της ημέρας: Σταθμευμένο Mercedes σε θέση ΑμεΑ «για τη σκιά» – Αντιδράσεις στο διαδίκτυο
Βίντεο - Viral περιστατικό στη Λεμεσό: Μπέρδεψε το αμάξι του με ξένο - Μπήκε βγήκε και άφησε μέσα την κάρτα του
Έρευνα αγοράς - Φοιτητική στέγη: «Κόβει κεφάλια» η Λεμεσός – Άφαντα τα μονάρια σχεδόν σε όλες τις πόλεις – Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

 22.08.2025 - 10:37
Επόμενο άρθρο

Ερχιουρμάν: «Όλο το νησί θα είναι Ευρώπη» - Καλεί τον Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για συνομιλίες

 22.08.2025 - 11:11

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

  •  22.08.2025 - 10:59
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

  •  22.08.2025 - 10:37
Ερχιουρμάν: «Όλο το νησί θα είναι Ευρώπη» - Καλεί τον Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για συνομιλίες

Ερχιουρμάν: «Όλο το νησί θα είναι Ευρώπη» - Καλεί τον Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για συνομιλίες

  •  22.08.2025 - 11:11
Νεκρός 19χρονος στη Λεμεσό – Βρισκόταν σε εξοχική κατοικία με τους φίλους του

Νεκρός 19χρονος στη Λεμεσό – Βρισκόταν σε εξοχική κατοικία με τους φίλους του

  •  22.08.2025 - 09:07
Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

  •  22.08.2025 - 10:21
120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

  •  22.08.2025 - 11:32
Βίντεο δείχνει τον άτυχο Αντώνη να κάνει Paramotor - Το αγαπημένο του σπόρ του «στέρησε» τη ζωή

Βίντεο δείχνει τον άτυχο Αντώνη να κάνει Paramotor - Το αγαπημένο του σπόρ του «στέρησε» τη ζωή

  •  22.08.2025 - 08:56
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  22.08.2025 - 09:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα