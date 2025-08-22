Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Ο κ. Στόκερ δήλωσε ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην περιοχή και σημείωσε ότι τις δύο χώρες συνδέουν πολλά στοιχεία από το παρελθόν, ότι έχουν πολύπλευρη διασύνδεση και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι διμερείς σχέσεις.

Οι δύο ηγέτες, σε δηλώσεις τους μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, εξέφρασαν την πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, μετανάστευσης, τουρισμού, εκπαίδευσης, ενέργειας και ασφάλειας.

Ο Καγκελάριος της Αυστρίας αναφέρθηκε σε «καινοτόμες πρωτοβουλίες» της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την επιστροφή προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στις χώρες καταγωγής τους και εξέφρασε την επιθυμία να μάθει περισσότερα για αυτή την τεχνογνωσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ