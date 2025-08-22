Ερχιουρμάν: «Όλο το νησί θα είναι Ευρώπη» - Καλεί τον Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για συνομιλίες

Η 20η Οκτωβρίου είναι μια ημερομηνία αλλαγής, ανέφερε και θέλησε να απευθύνει έκκληση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Εάν είναι ειλικρινής για μια λύση, η πολιτική μας ισότητα θα γίνει αποδεκτή πριν καν συναντηθούμε και θα καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα. Εάν εγκαταλείψουν ξανά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν θα επιστρέψουμε στο υφιστάμενο στάτους κβο να συνεχίσει. Η βούληση του τ/κ λαού για μια λύση θα είναι στο τραπέζι και μια λύση θα έρθει. Εάν ο Χριστοδουλίδης είναι ειλικρινής, ας είναι έτοιμος».

Οι συγκεντρώσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΡΤΚ, του κόμματος του κ. Έρχιουρμαν, με τίτλο «Μαζί υπογράφουμε το μέλλον».

Επανέλαβε ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους, του νησιού. «Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εταίρος σε μια ομοσπονδία δύο ζωνών, δύο κοινοτήτων με δύο ίσες συνιστώσες πολιτικές που βασίζονται στην πολιτική ισότητα. Ό,τι και αν προκύψει από αυτό το όμορφο νησί, είμαστε εταίροι. Δεν είμαστε από εκείνους που λένε ότι η Αμμόχωστος, η Λευκωσία και η Κερύνεια μας αρκούν. Η Πάφος, η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι επίσης δικές μας».

Αναφερόμενος σε οικονομικές ανισότητες, είπε ότι πριν 2 ή 3 χρόνια, οι αγορές, οι οδοντίατροι, τα κομμωτήρια και τα κουρεία στα κατεχόμενα ήταν γεμάτα με Ελληνοκύπριους πελάτες. Το ευρώ τώρα, πρόσθεσε, έγινε 47-48 ΤΛ και η ε/κ πλευρά έγινε φθηνότερη. «Οι Ελληνοκύπριοι σταμάτησαν να έρχονται και οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν καν να περάσουν στον νότο. Όσοι περνούν είναι για ν’ αγοράσουν κρέας για τα παιδιά τους. Όσοι δεν μπορούν να περάσουν δεν μπορούν. Αυτή η ανισότητα έχει δημιουργηθεί», είπε.

«Ορκίζομαι και υπόσχομαι: Δεν θα υπάρχει νότια Ευρώπη ή βόρεια Μέση Ανατολή σε αυτό το νησί. Κάθε γωνιά αυτού του νησιού θα είναι ευρωπαϊκή. Όλοι οι νέοι, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν, θα ζήσουν μαζί σε μια ζωή άξια ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν δεχόμαστε αυτή την ανισότητα. Είμαστε ένας από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές αυτού του νησιού και θα ζήσουμε υπό ίσους όρους», πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε επίσης ότι τα δικαιώματα των παιδιών που γεννιούνται από μικτούς γάμους δεν μπορούν πλέον να παραβιάζονται στην ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι «οι αρχές στη νότια Κύπρο», κατά την έκφρασή του, δεν θα παρεμβαίνουν πλέον στον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή ή στον Κανονισμό για την οικονομική βοήθεια της τ/κ κοινότητας.

«Προσπάθησαν τόσο σκληρά να μας διχάσουν και να μας κυβερνήσουν με βάση την διχόνια. Γνωρίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε. Θα προσπαθήσουν να μας διχάσουν, αλλά εμείς θα μας ενώσουμε, με γινάτι. Θα νικήσουμε όλοι μαζί. Προχωράμε μπροστά, κερδίζοντας καρδιές και μυαλά. Η μέρα που θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί τη χώρα είναι πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να εισέλθουν στην Τουρκία, δεν μπορούν να περάσουν στην ε/κ πλευρά και δεν μπορούν να ταξιδέψουν πουθενά αλλού στον κόσμο. «Δεν θα μπορέσουν να μετατρέψουν αυτή τη χώρα σε ανοιχτή φυλακή. Δεν θα μπορείτε να περιορίσετε αυτούς τους ανθρώπους στο Sarayönü και να εκφωνείτε λόγους. Είμαστε έτοιμοι, ερχόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι θα συναντήσουν τον κόσμο. Κανείς δεν θα μπορεί να το αποτρέψει αυτό», ανέφερε.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ, που προέρχεται από το ΡΤΚ, ανέφερε ότι αυτές οι «προεδρικές» θα είναι «εκλογές» αλλαγής. «Αν το μέλλον της χώρας μου δεν είναι λαμπρό, θα παραιτηθώ από την προεδρία («δημαρχεία»). Πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Μπορεί να χάσουμε, αλλά δεν θα γονατίσουμε. Μαζί είμαστε η Κύπρος».

