Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

 22.08.2025 - 11:32
120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες στη βάση του προγραμματισμού του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με στοιχεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, στη δημοτική εκπαίδευση θα λειτουργήσουν 611 σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στις 7.557, οι μαθητές/μαθήτριες στις 65.924, ενώ οι μαθητές της Α΄ τάξης στις 8.983.

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση θα λειτουργήσουν 108 σχολεία , οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στις 7.117, οι μαθητές/μαθήτριες στις 42.111.

Στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, θα λειτουργήσουν 11 σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στους 803 και οι μαθητές/μαθήτριες στις 5.087.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία είχε δηλώσει την Τρίτη, 19 Αυγούστου ότι «φέτος ξεκινάμε με πολύ καλούς οιωνούς, προγραμματίζει με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, να παραθέσει συνέντευξη Τύπου, την ερχόμενη Παρασκευή.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Οι μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού, είχε συμπληρωθεί το 98%, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συνεχιζόταν βάσει του προγραμματισμού η εγκατάσταση των κλιματιστικών στο πλαίσιο του στόχου για να τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία εντός τριετίας.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για το οποίο αναμένεται την άλλη εβδομάδα να πραγματοποιηθούν συναντήσεις της ΥΠΑΝ με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, με στόχο τον Σεπτέμβριο να κατατεθεί στη Βουλή επικαιροποιημένο νομοσχέδιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία
Βίντεο δείχνει τον άτυχο Αντώνη να κάνει Paramotor - Το αγαπημένο του σπόρ του «στέρησε» τη ζωή
Ο γάρος της ημέρας: Σταθμευμένο Mercedes σε θέση ΑμεΑ «για τη σκιά» – Αντιδράσεις στο διαδίκτυο
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Viral περιστατικό στη Λεμεσό: Μπέρδεψε το αμάξι του με ξένο - Μπήκε βγήκε και άφησε μέσα την κάρτα του
Θρήνος για τον θάνατο του Μιχαλάκη Χρίστου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ερχιουρμάν: «Όλο το νησί θα είναι Ευρώπη» - Καλεί τον Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για συνομιλίες

 22.08.2025 - 11:11
Επόμενο άρθρο

Σάλος στην Τουρκία με δημοσιεύματα για «πλαστά πτυχία» του Χακάν Φιντάν – Διαψεύδει η κυβέρνηση Ερντογάν

 22.08.2025 - 11:47
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ ο οποίος πραγματοποίει επίσημη επίσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

  •  22.08.2025 - 10:59
Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  22.08.2025 - 12:11
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

  •  22.08.2025 - 11:56
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

  •  22.08.2025 - 10:37
Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

  •  22.08.2025 - 10:21
120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

  •  22.08.2025 - 11:32
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους

Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους

  •  22.08.2025 - 12:13
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  22.08.2025 - 09:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα