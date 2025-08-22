120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

Σύμφωνα με στοιχεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, στη δημοτική εκπαίδευση θα λειτουργήσουν 611 σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στις 7.557, οι μαθητές/μαθήτριες στις 65.924, ενώ οι μαθητές της Α΄ τάξης στις 8.983.

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση θα λειτουργήσουν 108 σχολεία , οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στις 7.117, οι μαθητές/μαθήτριες στις 42.111.

Στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, θα λειτουργήσουν 11 σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στους 803 και οι μαθητές/μαθήτριες στις 5.087.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία είχε δηλώσει την Τρίτη, 19 Αυγούστου ότι «φέτος ξεκινάμε με πολύ καλούς οιωνούς, προγραμματίζει με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, να παραθέσει συνέντευξη Τύπου, την ερχόμενη Παρασκευή.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Οι μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού, είχε συμπληρωθεί το 98%, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συνεχιζόταν βάσει του προγραμματισμού η εγκατάσταση των κλιματιστικών στο πλαίσιο του στόχου για να τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία εντός τριετίας.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για το οποίο αναμένεται την άλλη εβδομάδα να πραγματοποιηθούν συναντήσεις της ΥΠΑΝ με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, με στόχο τον Σεπτέμβριο να κατατεθεί στη Βουλή επικαιροποιημένο νομοσχέδιο.

