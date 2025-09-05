Ecommbx
Ιάπωνας 102 ετών έγινε το γηραιότερο άτομο που σκαρφάλωσε στο όρος Φούτζι και μπήκε στο Γκίνες
Ιάπωνας 102 ετών έγινε το γηραιότερο άτομο που σκαρφάλωσε στο όρος Φούτζι και μπήκε στο Γκίνες

 05.09.2025 - 15:30
Ιάπωνας 102 ετών έγινε το γηραιότερο άτομο που σκαρφάλωσε στο όρος Φούτζι και μπήκε στο Γκίνες

 05.09.2025 - 15:30

Ο Κοκίτσι Ακουζάουα από την Ιαπωνία στα 102 του χρόνια μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει κατακτήσει την κορυφή του όρους Φούτζι, παρά το γεγονός ότι σχεδόν τα παράτησε κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του στις αρχές Αυγούστου.

«Μπήκα στον πειρασμό να τα παρατήσω στα μισά της διαδρομής», δήλωσε στο Associated Press σε πρόσφατη συνέντευξή του. «Η επίτευξη της κορυφής ήταν δύσκολη, αλλά οι φίλοι μου με ενθάρρυναν και όλα πήγαν καλά. Κατάφερα να την ξεπεράσω επειδή με στήριξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι».

Σκαρφάλωσε με την 70χρονη κόρη του Μοτοέ, την εγγονή του, τον σύζυγό της και τέσσερις φίλους από μια τοπική ορειβατική λέσχη. Η ομάδα κατασκήνωσε δύο νύχτες πριν από την ανάβασή τους στις 5 Αυγούστου στην κορυφή των 3.776 μέτρων.

«Είμαι εντυπωσιασμένος που ανέβηκα τόσο καλά», είπε, επικοινωνώντας με τη βοήθεια της 75χρονης κόρης του, Γιουκίκο, η οποία επανέλαβε ερωτήσεις στο αυτί του πατέρα της επειδή έχει προβλήματα ακοής. Ο Ακουζάουα πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί κανένα βουνό δεδομένο στην ηλικία του. «Είναι καλύτερο να σκαρφαλώνεις όσο μπορείς ακόμα».

Το ταξίδι δεν ήταν η πρώτη ανάβαση του Ακουζάουα στο όρος Φούτζι που έσπασε ρεκόρ. Ήταν 96 ετών την πρώτη φορά που έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που σκαρφάλωσε στο πιο διάσημο βουνό της χώρας. Στα έξι χρόνια που ακολούθησαν, ξεπέρασε καρδιακά προβλήματα, έρπητα ζωστήρα και ράμματα από πτώση σε αναρρίχηση.

Ο Ακουζάυα πέρασε τρεις μήνες προπονούμενος πριν από την ανάβαση στο Φούτζι, ξυπνώντας στις 5 π.μ. για ωριαίες πεζοπορίες και κατακτώντας περίπου ένα βουνό κάθε εβδομάδα, κυρίως γύρω από την επαρχία Ναγκάνο, δυτικά της Γκούνμα στην κεντρική Ιαπωνία.

Περιτριγυρισμένος από συγγενείς και πίνακες με βουνά στο σπίτι του στο Μαεμπάσι, περίπου 241 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ο Ακουζάβα θυμάται τι τον τράβηξε για πρώτη φορά στα βουνά πριν από 88 χρόνια. Ενώ η μαγεία της κατάκτησης της κορυφής είναι αναμφισβήτητη, οι άνθρωποι ήταν αυτοί που τον έκαναν να επιστρέφει.

«Σκαρφαλώνω επειδή μου αρέσει», είπε. «Είναι εύκολο να κάνεις φίλους στο βουνό».

Ο Ακουζάουα εργάστηκε ως μηχανικός σχεδιασμού κινητήρων και αργότερα ως τεχνητός γονιμοποιητής ζώων, ένα επάγγελμα που διατήρησε μέχρι την ηλικία των 85 ετών, ανέφερε η οικογένειά του.

Κάποτε απολάμβανε την ορειβασία μόνος του, αλλά με το πέρασμα των χρόνων, καθώς η δύναμή του μειωνόταν, βασιζόταν περισσότερο στη βοήθεια των άλλων. Το ρεκόρ ανάβασης που κατέκτησε τον περασμένο μήνα ήταν μια ακόμη δοκιμασία που πέρασε με βοήθεια, όπως αναφέρει ο Independent.

«Το όρος Φούτζι δεν είναι δύσκολο βουνό, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολο από ό,τι πριν από έξι χρόνια. Πιο δύσκολο από οποιοδήποτε άλλο βουνό», αποκάλυψε.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο αδύναμος. Δεν πονούσα, αλλά αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο αργός, γιατί δεν είχα αντοχή. Είχα ξεπεράσει προ πολλού το σωματικό μου όριο και μόνο χάρη στη δύναμη όλων των άλλων τα κατάφερα», πρόσθεσε.

«Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να σκαρφαλώνω για πάντα, αλλά μάλλον δεν μπορώ πια», είπε. «Τώρα βρίσκομαι στο επίπεδο του όρους Ακάγκι», μιας κοντινής κορυφής που έχει περίπου το μισό ύψος από το Φούτζι, με ύψος 1.828 μέτρα.

Αυτές τις μέρες, ο Ακουζάουα περνάει τα πρωινά του εθελοντικά σε ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και διδάσκοντας ζωγραφική στο στούντιό του στο σπίτι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

