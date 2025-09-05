Στήριξη σε λύση Κυπριακού με βάση διεθνές δίκαιο και ψηφίσματα ΣΑ από Αίγυπτο - Το μήνυμα του ΥΠΕΞ

Ανέφερε ακόμη πως μεταφέρει μήνυμα υποστήριξης και συνέχισης της συνεργασίας των δύο κρατών.εκ μέρους του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε τον κ. Αμπντελάτι για τη θέση αρχών και την υποστήριξη της Αιγύπτου στο Κυπριακό, σημειώνοντας τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και την ανάγκη εφαρμογής όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο κρατών.

«Θέλω ξανά να εκφράσω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στην Αίγυπτο για τη στάση αρχών της και την υποστήριξή της, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και θέλω να διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, εντός του πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο κ. Κόμπος.

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι «προωθούμε την οικοδόμηση γεφυρών συνεργασίας, για να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων της ανατολικής Μεσογείου και για να ικανοποιήσουμε τα εν δυνάμει συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, βασισμένοι στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Και οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς, καθώς και τις κοινές αξίες, όπως τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και στο διεθνές δίκαιο.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος ευχαρίστησε την Αίγυπτο και για την ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Από την πλευρά του, ο Μπαντρ Αμπντελάτι είπε ακόμη πως κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα του μεταφέρει, εκ μέρους του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μήνυμα υποστήριξης και συνέχισης της συνεργασίας των δύο κρατών.

Σημείωσε, δε, τη σημασία που δίνει η Αίγυπτος στην ενίσχυση των δεσμών της με την Κύπρο σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στον τομέα των επενδύσεων, του τουρισμού, της τεχνολογίας, της ενέργειας, της μετανάστευσης, της ανάπτυξης επιχειρήσεων και της ασφάλειας.

Οι δύο Υπουργοί σημείωσαν ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων, με στόχο την υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν και κατά την τελευταία τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στο Κάιρο τον περασμένο Ιανουάριο, κατά την οποία Κύπρος και Αίγυπτος συνυπέγραψαν 11 Μνημόνια Συναντίληψης.

Ενέργεια

Όσον αφορά τα θέματα ενέργειας, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών σε αυτό τον τομέα, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο βρίσκεται και ο Υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ομόλογό του, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιωργο Παπαναστασίου.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είπε ότι η συνεργασία των δύο κρατών στον τομέα της ενέργειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας τους. «Η Αίγυπτος και η Κύπρος ενισχύουν κοινά έργα στο φυσικό αέριο και τις ΑΠΕ, ενώ επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε θέματα ηλεκτρισμού και συνδεσιμότητας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, σημειώνοντας την ανάγκη οι δύο πλευρές να εργαστούν από κοινού για να αναπτύξουν τις απαραίτητες υποδομές για μεταφορά ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη.

Αύξηση διμερούς εμπορίου 130%

Αναφεθόμενος στις σχέσεις των δύο κρατών, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι το διμερές εμπόριου αυξήθηκε περίπου 130% τα τελευταία τέσσερα χρόνια «αλλά αυτό δεν είναι αρκετό», όπως επεσήμανε, σημειώνοντας ότι υπάρχει, ακόμη, πολλή προοπτική. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνομολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν πλήρως και με ταχύτητα.

Διμερής συμφωνία για εργατικό δυναμικό

Ο κ. Αμπντελάτι έκανε, επίσης, αναφορά, στη διμερή συμφωνία για εισαγωγή εργατικού δυναμικού στην Κύπρο από την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της και περιγράφοντάς την ως πρότυπο μίας «win-win» κατάστασης. «Έχουμε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και μπορούμε να αποτελέσουμε μεγάλη στήριξη για την Κύπρο σε τομείς όπως οι οικοδομές, η ξενοδοχειακή βιομηχανία και ο αγροτικός τομέας», σημείωσε.

Θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στην περιοχή

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, ακόμα, ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που απασχολούν την περιοχή. Σύμφωνα με τον κ. Κόμπο, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στη Γάζα, στη Λιβύη, στο Σουδάν και στη Συρία. «Είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ευθυγραμμισμένοι και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι συνεισφέρουμε με έναν ουσιαστικό και θετικό τρόπο στην ανακούφιση της πολύ δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το μέρος του κόσμου», είπε.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό όραμα, που εδράζεται στην κοινή τους συνεργασία και συντονισμό για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Υπενθύμισε την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας ότι βασίζονται στην Κύπρο για την προώθηση της αιγυπτιακής ατζέντας.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε επικείμενη Σύνοδο Αιγύπτου-ΕΕ φέτος στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι προσβλέπουν στην περαιτέρω οικοδόμηση εποικοδομητικής κατανόησης, με την πλήρη υποστήριξη της Κύπρου.

Ακόμα, είπε ότι συζήτησαν για τη Συρία και τον Λίβανο. Όπως είπε, η Αίγυπτος καταδικάζει τις παραβιάσεις από το Ισραήλ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας των δύο κρατών.

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Τέλος, οι δύο Υπουργοί κάλεσαν για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των ομήρων στη Γάζα, αλλά και για την ανάγκη αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ευχαριστούμε την Αίγυπτο για τις άοκνες μεσολαβητικές της προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και για την αύξηση επί του πεδίου της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στον πληθυσμό της Γάζας», είπε.

Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, ο κ. Κόμπος είπε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με συμπληρωματικό τρόπο. «Η Κύπρος συνεχίζει τη δική της προσπάθεια με τον θαλάσσιο διάδρομο», σημείωσε, κάνοντας αναφορά στο τελευταίο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας που παραδόθηκε στη Γάζα πριν λίγες μέρες μέσω του «Αμάλθεια». «Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια σε συνεργασία με τους διεθνείς μας εταίρους», ανέφερε.

Εξάλλου, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε τη θέση αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία «απορρίπτει με τους πιο απόλυτους όρους τον όποιο εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα και καταδικάζει τις απαράδεκτες προσπάθειες για επέκταση του εποικισμού, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής E1».

Πρόσθεσε ότι η μόνη δυνατή λύση είναι η λύση δύο κρατών, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Αυτός είναι ο μόνος βιώσιμος πολιτικός ορίζοντας», ανέφερε.

Εξάλλου, υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει τον αγώνα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης εδώ και 37 χρόνια. «Αυτή είναι μια σημαντική και χρήσιμη υπενθύμιση για όποιον συζητά και σχολιάζει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα», είπε.

Από την πλευρά του, ο Μπαντρ Αμπντελάτι, είπε ότι το τι γίνεται επί του πεδίου στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη είναι πολύ πέραν κάθε φαντασίας. «Υπάρχει μία γενοκτονία σε εξέλιξη, μαζικές δολοφονίες αμάχων και τεχνητός λιμός από τους Ισραηλινούς, που τώρα αφήνουν πολύ, πολύ λίγο φαγητό και φορτηγά να εισέλθουν στη Γάζα».

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6.000 φορτηγά φορτωμένα με ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια έτοιμα να εισέλθουν στη Γάζα. Ενώ χρειάζεται να περνούν από το πέρασμα της Ράφα τουλάχιστον 700 φορτηγά τη μέρα, η Κυβέρνηση του Ισραήλ επιτρέπει μόνο τη διέλευση περίπου 150-170 φορτηγών, επεσήμανε.

Αναφερόμενος στον επιχειρούμενο εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, ο Αιγύπτιος Υπουργός είπε ότι «δεν θα τοn αφήσουμε να γίνει, γιατί εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος του pαλαιστινιακού ζητήματος και δεν υπάρχει καμία νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις κόσμο από τη γη του».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ