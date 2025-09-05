Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Πόσο παχύς είναι ο λαιμός σας και τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας - Τα εκατοστά ασφαλείας

 05.09.2025 - 15:59
Πόσο παχύς είναι ο λαιμός σας και τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας - Τα εκατοστά ασφαλείας

Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί βασίζονται σε μετρήσεις όπως ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) και η αναλογία μέσης – ισχίου για να αξιολογήσουν τους κινδύνους υγείας που αντιμετωπίζει κάθε ασθενής. Πρόσφατες έρευνες, ωστόσο, υποδεικνύουν έναν απροσδόκητο δείκτη, που μπορεί να αποκαλύψει εξίσου πολλά: Την περιφέρεια του λαιμού.

Ένας παχύς λαιμός μπορεί να υποδηλώνει δύναμη, ειδικά αν σκεφτούμε τους αθλητές βαρέων βαρών, τους πυγμάχους ή τους παίκτες του ράγκμπι. Μελέτες, όμως, υποδηλώνουν ότι μπορεί επίσης να αποκαλύπτει πιθανά προβλήματα υγείας. Σε αντίθεση με τον ΔΜΣ, ο οποίος υπολογίζει το σωματικό λίπος με βάση το ύψος και το βάρος, το μέγεθος του λαιμού παρέχει πληροφορίες για την κατανομή του λίπους, ιδιαίτερα γύρω από το άνω μέρος του σώματος, κάτι που ο ΔΜΣ από μόνος του δεν μπορεί να αποκαλύψει.

Οι κρυμμένοι κίνδυνοι του λίπους στο άνω μέρος του σώματος

Το λίπος που αποθηκεύεται στο άνω μέρος του σώματος απελευθερώνει λιπαρά οξέα στην κυκλοφορία του αίματος, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη ρύθμιση της χοληστερόλης, τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα και τον καρδιακό ρυθμό. Με αυτόν τον τρόπο, η περιφέρεια του λαιμού χρησιμεύει ως δείκτης σπλαχνικού λίπους, που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα και συμβάλλει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Έρευνες συνδέουν έναν παχύτερο λαιμό με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια. Η κολπική μαρμαρυγή, που χαρακτηρίζεται από ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβους αίματος, εγκεφαλικό επεισόδιο και, τελικά, καρδιακή ανεπάρκεια. Το μεγαλύτερο μέγεθος του λαιμού συσχετίζεται επίσης με στεφανιαία νόσο, κατά την οποία οι στενές αρτηρίες περιορίζουν τη ροή του αίματος προς την καρδιά.

Ωστόσο, οι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Τα άτομα με παχύτερο λαιμό διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 και διαβήτη κύησης, παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως απώλεια όρασης ή ακρωτηριασμό άκρων. Υπάρχει, επίσης, μια αξιοσημείωτη σχέση με τις διαταραχές ύπνου: Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι πιο συχνή σε άτομα με μεγαλύτερο λαιμό. Αυτή η πάθηση, στην οποία η αναπνοή σταματά και ξεκινά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιβαρύνει επιπλέον την καρδιά.

Τι σημαίνει παχύς λαιμός:

Οι κίνδυνοι για την υγεία αυξάνονται όταν η περιφέρεια του λαιμού υπερβαίνει ορισμένα όρια: Για τους άνδρες, τα 43 εκατοστά και για τις γυναίκες τα 35,5 εκατοστά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτοί οι κίνδυνοι παραμένουν ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικό ΔΜΣ. Κάθε επιπλέον εκατοστό πέραν αυτών των ορίων συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας και θνησιμότητας.

Τι μπορείτε να κάνετε

Ένας μεγαλύτερος λαιμός δεν είναι λόγος πανικού, αλλά μια πληροφορία υγείας που πρέπει να έχετε υπόψη. Το μέγεθος του λαιμού είναι μόνο ένας δείκτης συνολικής υγείας, που συχνά παραβλέπεται. Τα καλά νέα είναι ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του λίπους στο άνω μέρος του σώματος. Η καρδιαγγειακή άσκηση και η ενδυνάμωση, σε συνδυασμό με τον ποιοτικό ύπνο και μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

Η μέτρηση του λαιμού σας είναι απλή: Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα γύρω από το στενότερο σημείο του λαιμού σας, σχετικά σφιχτά. Αυτή η γρήγορη μέτρηση μπορεί να σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για κινδύνους υγείας που οι παραδοσιακές μετρήσεις μπορεί να παραβλέπουν. Αν και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις τακτικές εξετάσεις ή άλλες ιατρικές πρακτικές, προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο για την κατανόηση της καρδιαγγειακής και μεταβολικής υγείας.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

