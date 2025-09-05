Παραδοχή Ανωτάτου Δικαστηρίου: Υπαρκτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, με αφορμή το περιεχόμενο δημοσιευμάτων που αφορούν δηλώσεις, που έγιναν κατά τη συζήτηση της τελευταίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το κράτος δικαίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικά με τα στοιχεία που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον χρόνο εκδίκασης αστικών και εμπορικών υποθέσεων στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο σημειώνει ότι η Δικαστική Υπηρεσία αποστέλλει ετησίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν στην αρχή κάθε έτους και τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν καταχωριστεί και διεκπεραιωθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

«Αυτό», αναφέρει, «γίνεται χωρίς η Δικαστική Υπηρεσία να προβαίνει σε οιαδήποτε επεξεργασία, αξιολόγηση ή εκτίμηση των πιο πάνω στοιχείων. Τα στοιχεία που παραδίδονται από τη Δικαστική Υπηρεσία είναι αυτά που ζητούνται από την Επιτροπή και είναι απολύτως ακριβή».

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία του «EU Justice Scoreboard» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή CEPEJ, με βάση προκαθορισμένη μεθοδολογία, κοινή για όλα τα κράτη μέλη, προβαίνει η ίδια στον υπολογισμό του μέσου όρου του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων, προσθέτει το Ανώτατο.