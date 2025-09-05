Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠαραδοχή Ανωτάτου Δικαστηρίου: Υπαρκτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραδοχή Ανωτάτου Δικαστηρίου: Υπαρκτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων

 05.09.2025 - 16:55
Παραδοχή Ανωτάτου Δικαστηρίου: Υπαρκτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων είναι υπαρκτό, δηλώνει το Ανώτατο δικαστήριο, ωστόσο, σημειώνει ότι οι ευνοϊκές για την κυπριακή δικαιοσύνη παρατηρήσεις στην Ετήσια Έκθεση είναι απότοκο ουσιαστικού έργου, που επιτεύχθηκε και αντανακλάται στους πραγματικούς αριθμούς.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, με αφορμή το περιεχόμενο δημοσιευμάτων που αφορούν δηλώσεις, που έγιναν κατά τη συζήτηση της τελευταίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το κράτος δικαίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικά με τα στοιχεία που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον χρόνο εκδίκασης αστικών και εμπορικών υποθέσεων στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο σημειώνει ότι η Δικαστική Υπηρεσία αποστέλλει ετησίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν στην αρχή κάθε έτους και τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν καταχωριστεί και διεκπεραιωθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

«Αυτό», αναφέρει, «γίνεται χωρίς η Δικαστική Υπηρεσία να προβαίνει σε οιαδήποτε επεξεργασία, αξιολόγηση ή εκτίμηση των πιο πάνω στοιχείων. Τα στοιχεία που παραδίδονται από τη Δικαστική Υπηρεσία είναι αυτά που ζητούνται από την Επιτροπή και είναι απολύτως ακριβή».

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία του «EU Justice Scoreboard» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή CEPEJ, με βάση προκαθορισμένη μεθοδολογία, κοινή για όλα τα κράτη μέλη, προβαίνει η ίδια στον υπολογισμό του μέσου όρου του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων, προσθέτει το Ανώτατο.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στο παγκύπριο: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τον σύντροφο της μητέρας του - Ένοχος σε 29 κατηγορίες
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Απολαύστε τον ήλιο όσο μπορείτε – Έρχονται βροχές και στο εσωτερικό – Πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες
Φυσικό αέριο: Πότε αναμένεται η πρώτη παραγωγή από το «Κρόνος» με τη συνεργασία της Αιγύπτου
Ενδιαφέρει μελλοντικούς γονείς: Ο άγνωστος κίνδυνος για την εγκυμοσύνη και τα έμβρυα - Τι λέει νέα έρευνα
Θλίψη στη Βρετανία: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο με δύο κάμερες 200MP

 05.09.2025 - 16:38
Επόμενο άρθρο

Ενδιαφέρει μελλοντικούς γονείς: Ο άγνωστος κίνδυνος για την εγκυμοσύνη και τα έμβρυα - Τι λέει νέα έρευνα

 05.09.2025 - 17:10
Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Τη θέση ότι οι σημερινές δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας ξεκαθάρισαν το τοπίο και υπογράμμισαν ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι απολύτως βιώσιμο και υλοποιήσιμο, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συνέδριο που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

  •  05.09.2025 - 16:19
Φυσικό αέριο: Πότε αναμένεται η πρώτη παραγωγή από το «Κρόνος» με τη συνεργασία της Αιγύπτου

Φυσικό αέριο: Πότε αναμένεται η πρώτη παραγωγή από το «Κρόνος» με τη συνεργασία της Αιγύπτου

  •  05.09.2025 - 17:24
Σοκ στο παγκύπριο: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τον σύντροφο της μητέρας του - Ένοχος σε 29 κατηγορίες

Σοκ στο παγκύπριο: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από τον σύντροφο της μητέρας του - Ένοχος σε 29 κατηγορίες

  •  05.09.2025 - 17:57
Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι Λάρνακας, κατάλοιπα και στην Ορόκλινη – Ψάχνουν την πηγή οι Αρχές

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι Λάρνακας, κατάλοιπα και στην Ορόκλινη – Ψάχνουν την πηγή οι Αρχές

  •  05.09.2025 - 15:59
Καιρός: Απολαύστε τον ήλιο όσο μπορείτε – Έρχονται βροχές και στο εσωτερικό – Πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες

Καιρός: Απολαύστε τον ήλιο όσο μπορείτε – Έρχονται βροχές και στο εσωτερικό – Πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες

  •  05.09.2025 - 17:50
Θλίψη στη Βρετανία: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

Θλίψη στη Βρετανία: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

  •  05.09.2025 - 15:49
Ενδιαφέρει μελλοντικούς γονείς: Ο άγνωστος κίνδυνος για την εγκυμοσύνη και τα έμβρυα - Τι λέει νέα έρευνα

Ενδιαφέρει μελλοντικούς γονείς: Ο άγνωστος κίνδυνος για την εγκυμοσύνη και τα έμβρυα - Τι λέει νέα έρευνα

  •  05.09.2025 - 17:10
Αυτό είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο με δύο κάμερες 200MP

Αυτό είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο με δύο κάμερες 200MP

  •  05.09.2025 - 16:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα