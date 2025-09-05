Ecommbx
Γιατί τα κρεμμύδια μάς κάνουν να κλαίμε; Πώς να τα αποθηκεύεις σωστά
Γιατί τα κρεμμύδια μάς κάνουν να κλαίμε; Πώς να τα αποθηκεύεις σωστά

 05.09.2025 - 20:35
Το κρεμμύδι είναι απαραίτητο για άπειρες συνταγές, είτε στο φούρνο, είτε στο τηγάνι και την κατσαρόλα. Όσο όμως ωραία μελώνει όταν το σοτάρεις, άλλο τόσο σε ταλαιπωρεί όταν το ψιλοκόβεις στην επιφάνεια κοπής. Κάθε φορά που κόβεις το κρεμμύδι στη μέση, ξέρεις ότι έρχεται αυτή η οδυνηρή στιγμή.

Ξέρεις όμως για τι ακριβώς γίνεται αυτό, με βάση την επιστήμη; Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του κρεμμυδιού ή την ποσότητα. Πρόκειται για μια αναπόφευκτη ταλαιπωρία. Ακόμη και με ένα μόνο μικρό κρεμμύδι, καταλήγουμε να δακρύζουμε πάνω από το ξύλο κοπής. Και αν μια συνταγή απαιτεί περισσότερα από αυτά, διπλό το κακό. Πολλοί είναι αυτοί που αποφεύγουν εντελώς τις συνταγές με κρεμμύδια, γι΄αυτόν και μόνο τον λόγο.

Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που μας κάνει να κλαίμε στα κρεμμύδια; Και υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε τα δάκρυα από τα κρεμμύδια; Η Rosemary Trout, DHSc, επιστήμονας τροφίμων και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Drexel εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.

Τα κρεμμύδια απελευθερώνουν την έντονη οσμή τους μόνο ως μηχανισμό άμυνας. Αλλά τα κρεμμύδια και άλλα τρόφιμα της οικογένειας των allium (όπως τα κρεμμυδάκια, τα πράσα και το σκόρδο) έχουν μια βιοχημική αντίδραση που ονομάζεται δακρυγόνος παράγοντας και απωθεί τα αρπακτικά ζώα, τα μικρόβια και… τους ανθρώπους που απλώς προσπαθούν να ετοιμάσουν δείπνο.

Δεδομένου ότι τα κρεμμύδια είναι λαχανικά με ρίζες, είναι σε θέση να εξάγουν θείο από το έδαφος και να δημιουργούν αυτές τις προστατευτικές λακχαρώδεις ενώσεις. «Όταν κόβουμε κρεμμύδια, αυτές οι ενώσεις αναμειγνύονται με ένζυμα που είναι αποθηκευμένα ξεχωριστά στο άθικτο κρεμμύδι και σχηματίζουν χημικές ουσίες που μας κάνουν να δακρύζουμε», εξηγεί η Trout.

Αυτές οι χημικές ουσίες, δηλαδή το υδρόθειο, το διοξείδιο του θείου και το θειικό οξύ, μπορεί να είναι επικίνδυνες αν εκτεθείς σε αυτές σε υψηλές συγκεντρώσεις. Αλλά μην φρικάρεις. Το κόψιμο ενός κρεμμυδιού δεν απελευθερώνει τόσο μεγάλη ποσότητα, ώστε να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

Πώς να αποθηκεύεις σωστά τα κρεμμύδια

Οι χημικές ουσίες στα κρεμμύδια «ερεθίζουν τα αισθητήρια κύτταρα στα μάτια, τη μύτη, το λαιμό και το στόμα μας, στέλνοντας σήματα πόνου στον εγκέφαλό μας και τελικά μας κάνουν να κλαίμε προκειμένου να ξεπλύνουμε τις ερεθιστικές χημικές ουσίες από τα μάτια μας», λέει η Trout.

Υπάρχουν κρεμμύδια που μας κάνουν να δακρύζουμε περισσότερο;
Τι γίνεται όμως με τις διαφορετικές ποικιλίες κρεμμυδιών; Μήπως κάποια κρεμμύδια σας κάνουν να κλαίτε περισσότερο από άλλα;

Η απάντηση είναι ναι. Τα κόκκινα και τα κίτρινα κρεμμύδια σε κάνουν να δακρύζεις περισσότερο, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης θείου που συγκεντρώνουν.

Πώς μπορείς να μειώσεις τα δάκρυα;

Πολλά θα δεις να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο όσον αφορά την αποφυγή των δακρύων όταν κόβεις κρεμμύδια. Ορισμένες πηγές προτείνουν να έχεις κοντά σου ένα ποτήρι νερό ή ένα αναμμένο κερί. Μία από τις πιο δημοφιλείς συμβουλές περιλαμβάνει το να κρατάς ένα ξύλινο κουτάλι στο στόμα σου. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι βοηθάει ακόμα και να αφήσεις τη βρύση να τρέχει (αν είναι κοντά σου) και να έχεις στο στόμα σου νερό. Σου ακούγονται παράλογα; Μάλλον είναι. Δυστυχώς, κανένα από αυτά τα hacks δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σου.

Κάποιοι λένε ότι αν βυθίσεις τα κρεμμύδια για 30 λεπτά στο νερό βοηθάει, όμως το φαινόμενο δεν εξαλείφεται εντελώς, ούτε είναι επιβεβαιωμένο ότι μειώνεται.

Κάνε απλώς υπομονή!

Πηγή: cookout.skai.gr

