ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος

 06.09.2025 - 08:59
Έστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος

Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης, σε δασώδη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

Μέλη της ΥΚΑΝ, έθεσαν χθες υπό παρακολούθηση δασώδη περιοχή, στην επαρχία Αμμοχώστου, μετά τον εντοπισμό συσκευασίας, που περιείχε ποσότητα κάνναβης και κοκαΐνης και βρισκόταν κρυμμένη κάτω από άγρια βλάστηση.

Γύρω στις 10μ.μ. θεάθηκε άνδρας να πλησιάζει την εν λόγω περιοχή και να παραλαμβάνει τη συσκευασία. Αμέσως ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 30χρονο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε ποσότητα κάνναβης, δύο συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακριβείας, ένας μύλος αλέσεως, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των €1670.

Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 108 γραμμαρίων και ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 52 γραμμαρίων.

Ο 30χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση

