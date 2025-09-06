Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί και να διασκεδάσει στα υπαίθρια εστιατόρια στα οποία θα υπάρχει ξεχωριστή λαϊκή μουσική, σε προσιτές τιμές τηρώντας τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και υγιεινής. Τα οινοποιεία θα πωλούν εμφιαλωμένο κρασί σε ειδικές τιμές και από τις 8.00μ.μ. – 9.00μ.μ. θα πραγματοποιούν γευστολόγηση. Εκθέσεις φωτογραφίας, γελοιογραφίας και διαλέξεις με θέμα την οινοπαραγωγή εμπλουτίζουν την και φέτος της Γιορτή του Κρασιού. Ο Δημόσιος Κήπος θα φωτιστεί καλλιτεχνικά και θα διακοσμηθεί θεατρικά.

Τα παιδιά έχουν τον χώρο τους στη Γιορτή του Κρασιού. Ελάτε να χειροτεχνήσετε τον Βρακά όπως εσείς τον φαντάζεστε. Να φτιάξετε το βρακά σε ξύλινες φιγούρες και σε μαγνητακια.

Μαζί μας ο ξυλοπόδαρος Βρακάς. Παραστάσεις θεάτρου σκιών, εργαστήρι αγγειοπλαστικής και η μαγεία πλανάται στην ατμόσφαιρα από τους υπέροχους ταχυδακτυλουργούς.

Φέτος η Γιορτή του Κρασιού διευρύνεται και στα κρασοχώρια της επαρχίας μας. Θα πραγματοποιηθούν την πρώτη και την τελευταία Κυριακή δύο εκδηλώσεις. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γευτεί την γνήσια φιλοξενία των χωριών μας με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς, κρασί, εδέσματα, παλουζέ και σιουσιούκο.

Εισιτήρια πωλούνται κατά την διάρκεια της γιορτής σε κάθε μια από τις τρεις εισόδους. Μπαίνοντας στη Γιορτή από την κύρια είσοδο, στα νότια, μπορεί κανείς να δει τη γιγαντιαία φιγούρας ενός Κύπριου αμπελουργού με παραδοσιακή τοπική ενδυμασία. Ο Βρακάς παραμένει το έμβλημα της Γιορτής του Κρασιού από το 1961.

Πρόγραμμα για τη Γιορτή του Κρασιού 2025

27/09- ΣΑΒΒΑΤΟ

Συναυλία με τίτλο «Μια φορά θυμάμαι» με τον Παντελή Θαλασσινό και την Δέσποινα Ολυμπίου σε καλλιτεχνική επιμέλεια Άδμητου Πιτσιλλίδη.

28/09- ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00

Οι διεθνούς φήμης Κύπριοι ταχυδακτυλουργοί της Οικογένειας Λιοτατή παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό Illusion magic show για μικρούς και μεγάλους.

21:00 Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ζήδρος παρουσιάζει την παράσταση «Στου κρασιού τα μονοπάτια με χορούς και τραγούδια από την Κρήτη. Συμμετέχει το μουσικό σχήμα Κρηταίοι με τραγουδιστή τον Γιάννη Φραγκιαδουλάκη.

29/09- ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00

Ο Όμιλος Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού «Οι Αμαθούσιοι» παρουσιάζει την παράσταση «Κρασί μ’ σε πίνω για καλό..». Συμμετέχει το μουσικό σχήμα «ΝΟΜΑΔΕΣ», στο ακορντεόν ο Θάνος Σαμπάνης και στο τραγούδι ο Παναγιώτης Λάλεζας.

21:30 Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο τσιφούτης, ο Μολιέρος αλλιώς» από το Θέατρο Ροή με τους Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Μάριο Στυλιανού, Ανδρέα Νικολαΐδη, Σάββα Μένοικου, Βασιλική Ανδρέου και Εμμανουέλα Ονησιφόρου. Σκηνοθεσία και απόδοση στη κυπριακή διάλεκτο Βαλεντίνα Σοφοκλέους.

30/09- ΤΡΙΤΗ 20:00

Συναυλία με τον Στέλιο Διονυσίου και την Έλενα Ανδρέου με τίτλο «Τραγούδια που μίλησαν στις καρδιές μας..». Επιμέλεια Χρήστος Φιλίππου.

01/10- ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαλλώματα τζ’ αππώματα», από το θέατρο Magic Productions, με τους Λουκία Μουσουλιώτη, Γιώργο Νικολάου, Χρίστο Κυριάκου Παλώδια, Χριστιάνα Θεοδώρου, Γιώργης Χριστοδούλου και Κώστα Κωνσταντίνου. Σενάριο- σκηνοθεσία Μαρία Χαραλάμπους. Χορογραφίες Γιώργος Νικολάου.

21:30 Ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού «Διόνυσος» παρουσιάζει μια ωδή στην κυπριακή παράδοση με την παράσταση «Κυπρίων Υφάνσεις». Συμμετέχει το μουσικό σχήμα «Αντάμα»

02/10- ΠΕΜΠΤΗ 20:00

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μια φούστα παραμύθια» από το Θέατρο Picollo. Μια οικογενειακή παράσταση που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μάριος Στυλιανού, Βασιλική Ανδρέου, Σάββας Μενοίκου και Πωλίνα Ματθαίου.

21:30 Οι διεθνούς φήμης Κύπριοι ταχυδακτυλουργοί της Οικογένειας Λιοτατή παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό Illusion magic show για μικρούς και μεγάλους.

03/10- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού σε μια παράσταση με χορούς και τραγούδια από Κύπρο, Λέσβο και Μικρά Ασία. Συμμετέχει μουσικό παραδοσιακό σχήμα καθώς και το μουσικό σχήμα του Πέτρου και Μιχάλη Κουλουμή.

Το Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού Αλεξάνδρα σε ένα μουσικοχορευτικό σεργιάνι στα ελληνικά παράλια: Χοροί και τραγούδια της Κύπρου, του Αιγαίου και της Σμύρνης.

04/10- ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00

Συναυλία με τίτλο «Τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη» με την Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Κώστα Χατζηχριστοδούλου, τον Δημήτρη Φανή και τον Γιώργο Ιωάννου. Στις ενορχηστρώσεις και στη διεύθυνση της ορχήστρας ο Νεοκλής Νεοφύτίδης.

05/10- ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00

Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Αγάπης Λόγια- ανθολογία ελληνικού τραγουδιού». Συμμετέχει η Λίζα Θεοφάνους.

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού, ο ξυλοπόδαρος βρακάς θα περιφέρεται στον χώρο του Δημοτικού Κήπου, βγάζοντας φωτογραφίες-selfie με τους επισκέπτες.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 19:30

Ιστορικό Αρχείο

Παρουσίαση από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου- «Ξυνιστέρι. Παρελθόν και Μέλλον. Η αναγέννηση της ποικιλίας.»

Εισηγητές: κ. Μαρίνος Ιωάννου, Οινολόγος- Ιδιοκτήτης Οινοποιείου Νέλιον

Έκθεση γελοιογραφίας

Έκθεση Γελοιογραφίας, με τίτλο «Οινογελοιογραφίες 2024», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕΛ.Α.» και το «Εργαστήρι Γελοιογραφίας και Σκίτσου Πιν».

Ζωντανή μουσική στις ταβέρνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΚΑ

27/09- ΣΑΒΒΑΤΟ

19:30 Εγκαίνια οινοποιείων και περιπτέρου Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (γύρο από τον Βρακά).

20:00 Τελετουργικό και επίσημα εγκαίνια της Γιορτής του Κρασιού

Συναυλία με τίτλο «Θα πιώ απόψε το φεγγάρι» με τους Δημήτρη Μεσημέρη, Φρειδερίκη Τομπάζου, Ριάνα Αθανασίου και Πάρη Παράσχο. Καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχηστρώσεις ο μαέστρος Άρης Αντωνιάδης.

28/09- ΚΥΡΙΑΚΗ

Συναυλία με τίτλο «Είμαι ‘γω γυναίκα». Ένα μουσικό αφιέρωμα στις σπουδαίες κυρίες του ρεμπέτικου και του σμυρναίικου τραγουδιού. Ερμηνεύουν και παίζουν: Αναστασία Σόρρα- πλήκτρα, Άννα Αριστείδου- φωνή και βιολί, Αλεξάνδρα Χατζηκωνσταντή- ακορντεόν, Γεωργία Κόμπου- μπουζούκι και τζουράς, Βερόνικα Αλωνεύτου- σαντούρι, Νίκη Ανδρονίκου- λαούτο, μπαγλαμάς, Ελεάνα Ανδρέου- κόντρα μπάσο, Κατερίνα Παράσχου- τραγούδι, Μαρία Τινέντη- κρουστά.

29/09- ΔΕΥΤΕΡΑ

Ένα αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο «Μια ζωή την έχουμε» με τον Άγγελο Αυγουστή and Friends. Συμμετέχουν: Ελένη Μαυρουδή στο τραγούδι, Άριστος Σάββα στο μπουζούκι, Στυλιανός Γερασίμου στα πλήκτρα, Ξένιος Παπασωφρονίου στην κιθάρα, Ξένιος Ευαγγέλου στα κρουστά και Τόμμυς Τρίττη στο ηλεκτρικό μπάσο.

Αρχή στο πρόγραμμα θα κάνει ο πολιτιστικός Όμιλος Νέοι Ορίζοντες.

30/09- ΤΡΙΤΗ

Ένα μουσικό ταξίδι στις ρίζες μας με τον Στέφανο Πελεκανή με τίτλο «Παράδοση ψυχής». Μαζί του οι μουσικοί: Ανδρέας Ιωάννου, Βασίλης Βασιλείου, Μαρία Χριστοδούλου, Κώστας Χαλλούμας, Πάμπος Θεοδώρου, Σοφοκλής Παναγιώτου, Σταμάτης Πετσάκος, Χρίστος Ισιδώρου.

Αρχή στο πρόγραμμα θα κάνει ο Όλυμπος Αγίου Νικολάου σε ένα πρόγραμμα με παραδοσιακούς, λαϊκούς και κυπριακούς χορούς.

1/10- ΤΕΤΑΡΤΗ

Συναυλία «Old school project» με το συγκρότημα Λωποδύτες. Συμμετέχουν Χρίστος Κατσουνωτός- φωνή/ ηλεκτρική κιθάρα, Αντρέας Κέρβερος- ηλεκτρικό μπάσο, Νικόλας Πέτρου- φωνή/ πιάνο και Μαρίνος Χαραλαμπίδης- ντραμς.

2/10- ΠΕΜΠΤΗ

Συναυλία με τίτλο « Η Λίζα και τα αλάνια» με τους Λίζα Θεοφάνους και Λευτέρη Πιτσιλλίδη. Παίζουν οι μουσικοί: Φρίξος Παναγιώτου- μπουζούκι, Αντώνης Πάφιος- κλαρίνο, Βαρβάρα Λουκά- βιολί, Κωνσταντίνος Ζορπάς- πιάνο, Άδμητος Πιτσιλλίδης- κιθάρα, Δημήτρης Παπανικολάου- μπάσο και Κωνσταντίνος Πάουρος- τύμπανα.

3/10- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η Άντρη Καραντώνη, ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ και ο Νικόλας Πισίας μας ταξιδεύουν σε ρυθμούς κυπριακούς και ελληνικούς σε αγαπημένα παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια.

4/10- ΣΑΒΒΑΤΟ

Ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Βασίλη Τσιτσάνη με τους Μαρία Θεοδότου, Πέτρο Κουλουμή και Έλενα Ανδρέου.

5/10- ΚΥΡΙΑΚΗ

Μια μουσική αναδρομή από το έντεχνο μέχρι και το λαϊκό πεντάγραμμο με τους Φίλιππο Κτενά, την Έλενα Γιαννακού και το μουσικό σχήμα Άσμα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σάββα Χρυσάνθου.

Παιδότοπος στον χώρο πίσω από τον Βρακά

Τα παιδιά έχουν τον χώρο τους στη Γιορτή του Κρασιού. Ελάτε να χειροτεχνήσετε τον Βρακά όπως εσείς τον φαντάζεστε. Να φτιάξετε το βρακά σε ξύλινες φιγούρες και σε μαγνητάκια.

Μαζί μας ο ξυλοπόδαρος Βρακάς. Παραστάσεις θεάτρου σκιών, εργαστήρι αγγειοπλαστικής και η μαγεία πλανάται στην ατμόσφαιρα από τους υπέροχους ταχυδακτυλουργούς Λιοτατή.

Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής 7 μ.μ.-10 μ.μ

Ελάτε να παίξετε και να κατασκευάσετε στον τροχό (εργαλείο αγγειοπλαστικής) πιατάκια, κούπες ή και ποτηράκια με πηλό

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

28/09- ΚΥΡΙΑΚΗ 19:30

Θέατρο σκιών Πάφιος «Ο Καραγκιόζης φούρναρης, η χήνα πέταξε»

29/09- ΔΕΥΤΕΡΑ 19:30

Παιδική μαγική παράσταση με την ομάδα ταχυδακτυλουργών Λιοτατή

30/09- ΤΡΙΤΗ 19:30

Θέατρο Σκιών με το μουσείο εργαστήριο θεάτρου σκιών Πάφιος «Ο καραγκιόζης προφήτης»

1/10- ΤΕΤΑΡΤΗ 19:30

Θέατρο Σκιών με το μουσείο εργαστήριο θεάτρου σκιών Πάφιος «Ο καραγκιόζης ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου»

2/10- ΠΕΜΠΤΗ 19:30

Σύγχρονο Παιδικό Θέατρο Σκιών Ελένη Παπαχριστοφόρου «Γλάρος Ο Ασημάκης»

3/10- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:30

Κουκλοθέατρο με τους Uncover Masks, με τίτλο «Οι περιπέτειες του Πινόκιο». Σκηνοθεσία, διασκευή, στίχοι τραγουδιών, κουκλοπαίχτης: Άντρεα Κάσινου. Μουσική: Κλιφ Κλεοβούλου.

4/10- ΣΑΒΒΑΤΟ 19:30

Παιδική μαγική παράσταση με την ομάδα ταχυδακτυλουργών Λιοτατή

5/10- ΚΥΡΙΑΚΗ 19:30

Θέατρο σκιών Πάφιος «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής στη Γιορτή του Κρασιού»

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού θα παιανίζει ως ακολούθως:

Σάββατο 28/09/2024 στις 19.30 μπροστά από το βρακά

Κυριακή 05/10/2025 στις 19:30 μπροστά από το βρακά.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα γίνει παρασκευή παλουζέ στο χώρο της Γιορτής του Κρασιού πίσω από το βρακά.

Περίπτερο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (γήπεδο αντισφαίρισης)

Κυριακή 28/09/2025 Η κυρία Σκεύη Πολυκάρπου η οποία θα παρασκευάζει ζωντανά «Σουππούθκια με το έψιμα» (κομμάτια ψωμιού με προζύμι τηγανισμένα σε ελαιόλαδο και έψιμα) και θα προσφέρονται στο κοινό.

Δευτέρα 29/09/2025 Παραγωγή ππαλουζέ και προσφορά στο κοινό.

Τρίτη 30/09/2025 Παρασκευή παλουζέ και προσφορά στο κοινό.

Τετάρτη 01/10/2025 Η Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς θα ετοιμάζει κοκτέιλ με ξυνιστέρι σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού

Πέμπτη 02/10/2025 Η Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς θα ετοιμάζει κοκτέιλ με ξυνιστέρι σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού

Παρασκευή 03/10/2025 Η τηλεμαγείρισσα κ. Χρύσω Λέφου για μια δίωρη εκδήλωση, όπου θα μαγειρεύει ζωντανά μια συνταγή με Κουμανδαρία, και θα ακολουθήσει κέρασμα των παρευρισκόμενων.

Σάββατο 04/10/2025 Κέρασμα γλυκό σταφύλι.

Κυριακή 05/10/2025 Συνεργασία με «Της Μελανής τ΄ Αμπέλι», όπου θα πραγματοποιήσει εργαστήρι για τύλιγμα παραδοσιακών κουπεπιών με αμπελόφυλλα. Η συνταγή θα διατίθεται και στα αγγλικά. Θα προσφέρετε κέρασμα κουπεπιών στο τέλος του εργαστηρίου.

Δωρεάν Μεταφορά στη Γιορτή του Κρασιού

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Σάββατο 27/09/2025, Κυριακή 28/09/2025,

Παρασκευή 03/10/2025, Σάββατο 04/10/2025 και Κυριακή 05/10/2025

Λευκωσία

18:30 Αναχώρηση από το χώρο του Κέντρου Χειροτεχνίας στη Λευκωσία

20:00 Άφιξη στο χώρο της Γιορτή

23:00 Αναχώρηση από το χώρο της Γιορτή

00:15 Άφιξη στο χώρο του Κέντρου Χειροτεχνίας στη Λευκωσία

Λάρνακα

19:00 Αναχώρηση από την Πλατεία Βασιλέως Παύλου (Γραφείο Πληροφοριών Υφυπουργείου) στη Λάρνακα

20:00 Άφιξη στο χώρο της Γιορτής

23:00 Αναχώρηση από το χώρο της Γιορτής

24:00 Άφιξη στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου (Γραφείο Πληροφοριών Υφυπουργείου) στη Λάρνακα

Αγία Νάπα

18:30 Αναχώρηση από το χώρο στάθμευσης του Μοναστηριού της Αγίας Νάπας

20:00 Άφιξη στο χώρο της Γιορτής

23:00 Αναχώρηση από το χώρο της Γιορτής

24:15 Άφιξη στο χώρο στάθμευσης του Μοναστηριού της Αγίας Νάπας

Πάφος

18:30 Αναχώρηση από το χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο λιμανάκι Πάφου

20:00 Άφιξη στο χώρο της Γιορτής

23:00 Αναχώρηση από το χώρο της Γιορτής

24:00 Άφιξη στο χώρο στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στο λιμανάκι Πάφου

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 25002211

Δευτέρα- Πέμπτη 08:00-14:00

Κυπριακό Οινομουσείο

Πάφου 42, 4630 Ερήμη www.cypruswinemuseum.com

Από Σταθμό ΕΜΕΛ Λεοντίου προς Κυπριακό Οινομουσείο Λεωφορεία 16 και 27

Από MY MALL προς Κυπριακό Οινομουσείο Λεωφορείο 18

Από Μαρίνα Λεμεσού προς Κυπριακό Οινομουσείο Λεωφορείο 33

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρες λειτουργίας της Γιορτής:

Καθημερινά από τις 19.00 μέχρι τις 24.00

Τιμή Εισιτηρίων:

Ενήλικες: άνω των 18 ετών: €5.00

Με το εισιτήριο ενηλίκων, ο επισκέπτης δικαιούται 20% έκπτωση σε όλα τα εμφιαλωμένα κρασιά (ισχύει για 1 φιάλη) από τα οινοποιεία: Οινοποιείο Μαλλιάς (ΚΕΟ), Οινοποιείο Καμαντέρενα (ΣΟΔΑΠ) και Οινοποιείο ΛΟΕΛ.

Παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δικαιούνται δωρεάν είσοδο με συνοδεία ενηλίκων.

Παιδικό/ Εφηβικό: από 13 - 17 ετών: €3.00

Πλαστική φιάλη κρασιού: €1.50

Ποτήρι κρασιού: €1.50

Ποτήρι κρασιού με πόδι: €2.50

Γευσιγνωσία Κρασιού

Από τις 19.30 -22.00 θα πραγματοποιείται γευσιγνωσία σε όλα τα οινοποιεία στο χώρο της Γιορτής του Κρασιού.

Το πρόγραμμα υπόκειται σε απρόβλεπτες αλλαγές.

Για πληροφορίες τηλ. 25 344402, 25 344952, 25 745919