Μαφία της Κρήτης: «Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος

«Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι εμένα μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν. Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης αλλά δεν έχω κληθεί ακόμα από τη Δικαιοσύνη να καταθέσω. Όταν κληθώ θα πάω» λέει ο κληρικός στο MEGA.

Τα δύο αδέλφια, ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, που είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείου σε περιοχή των Χανίων, φέρονται να είχαν καταπατήσει μία έκταση 175 στρεμμάτων που ανήκε στην ιερά μονή Τζαγκαρόλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, για την πώληση χρειαζόταν μία βεβαίωση από την Ιερά Μονή, που θα επιβεβαίωνε ότι η έκταση αυτή, δεν ανήκει σε εκείνη.

Το έγγραφο αυτό φαίνεται πως τελικά βρέθηκε και έχει την υπογραφή του εν λόγω κληρικού. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι αναγκάστηκε να υπογράψει το εν λόγω έγγραφο, λόγω εκβιασμού από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

«Είναι γελοία η βεβαίωση του 2017 που δεν ήμουν καν ηγούμενος, την οποία μου τη ζητήσανε για αποχαρακτηρισμό, τότε στο μοναστήρι είχαν σπρώξει και είχαν δείρει το δικηγόρο της μόνη μπροστά στα μάτια μου. Δεν είναι παραχώρηση εξ όσων γνωρίζω, δεν ανήκει αυτή η περιοχή στα 700 στρέμματα της μονής. Ήταν μια ξερολιθιά, ένα βουνό, το οποίο αυτοί είχαν χρησικτησία και πώς το είχαν χρησικτησία; Στα 3,5 χρόνια που ήμουν εγώ ηγούμενος;», απάντησε ο ίδιος.

«Υπάρχουν ευθύνες και παλαιότερων, οι οποίοι δεν πήγαν εκεί να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Μόλις ανέλαβα πήγα και έκανα τοπογραφικά, αφού δεν υπήρχαν… Κάνεις αγωγή σε κάποιους χωρίς τοπογραφικά και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας; Αυτοί είχαν κάνει χρησικτησία 30 χρόνια το είχαν καταπατήσει. Εκείνη η περιοχή είναι γεμάτη καταπατητές. Εγώ φταίω για όλους αυτούς τους καταπατητές; Εγώ τους έδωσα χαρτί;» υποστηρίζει.

Ο κληρικός φέρεται να συνεργάστηκε με τους μαφιόζους και να λειτούργησε ως ιθύνων νους ζητώντας από εκείνους να προβούν σε ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς τρίτων.

« Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας… τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε χίλιες δύο φωτογραφίες… μα είναι και μ… ο άνθρωπος» έχει καταγραφεί να λέει σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Αυτό είναι ψέμα εγώ απλά είπα σε αυτούς κάποια στιγμή ‘’μην εμπιστεύεστε αυτούς τους ανθρώπους διότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν διπλό παιχνίδι’’.

Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έδωσα τέτοια εντολή, αυτοί το είπαν αυτό. Ούτε για ροζ βίντεο ξέρω εγώ, ούτε φωτογραφίες, ούτε μου έδειξαν ποτέ κάτι τέτοιο εμένα για να με απειλήσουν. Εμένα η μεγαλύτερη απειλή τους, ήταν μόλις ξεκίνησα τη διαδικασία αγωγής, πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα προλάβω να τελειώσω την αγωγή. Και όντως δεν πρόλαβα, δεν υπήρχαν τα τοπογραφικά» υποστηρίζει ο κληρικός.

