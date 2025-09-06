ΑΚΕΛ: «Ανίκανη η Κυβέρνηση - Αντί να επιλύει προβλήματα προκαλεί καινούρια»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανήλθε με δηλώσεις του χθες το βράδυ στο θέμα της υλοποίησης μεγάλων έργων, με αφορμή την τέλεση εγκαινίων αναπτυξιακών έργων στην Πόλη Χρυσοχούς.

Είναι γεγονός ότι η ανεπάρκεια και οι σκοπιμότητες για εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων της προηγούμενης Κυβέρνησης, στην οποία ο κ. Χριστοδουλίδης θήτευσε ως δεξί χέρι του κ. Αναστασιάδη, άφησε ως κληρονομιά στην παρούσα Κυβέρνηση διάφορα προβληματικά έργα που μυρίζουν σκάνδαλο από μακριά.

Είναι όμως επίσης γεγονός ότι η παρούσα διακυβέρνηση όχι μόνο αποδεικνύεται ανίκανη να τελειώσει μεγάλα έργα, αλλά με τις αποφάσεις της κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα με κίνδυνο κιόλας να πληρώσουμε επιπρόσθετα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό συμβαίνει με τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, αλλά και με τα κομβικής σημασίας έργα του τερματικού ΦΑ στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Για το Βασιλικό ενώ η Κυβέρνηση δήλωνε μετά επιτάσεως ότι έχει έτοιμες λύσεις, δεκατέσσερις μήνες μετά τη διακοπή του συμβολαίου με την κινέζικη εταιρεία, δεν έχει κουνηθεί φύλο και η έλευση ΦΑ για ηλεκτροπαραγωγή καθυστερεί απελπιστικά.

Θριαμβολογούσε ο Πρόεδρος για το καλώδιο, έταζε συμμετοχή ισχυρών επενδυτών, ανάπτυξη και φθηνή ενέργεια, αλλά τελικά όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, αλλά κανείς ακόμα δεν κατάλαβε ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για το καλώδιο, αφού δύο Υπουργοί της εκφράζουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση κρατά στο σκοτάδι την κοινωνία σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανάλαβε για την ανάκτηση εξόδων από τον ΑΔΜΗΕ.

Όλα αυτά, μαζί με τις έρευνες που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα δύο έργα τις συμφωνίες των οποίων έκανε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και συνέχισε η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, απειλούν να φορτώσουν πολλά εκατομμύρια στις πλάτες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και στην ανικανότητα συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο της προηγούμενης Κυβέρνησης. Έργα δεν βλέπουμε ο λογαριασμός όμως για τα έργα όλο και αυξάνεται».