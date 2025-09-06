Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό video: Η στιγμή που καρχαρίας σκότωσε Έλληνα σέρφερ στο Σίδνεϊ - Ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού

 06.09.2025 - 15:45
Σοκαριστικό video: Η στιγμή που καρχαρίας σκότωσε Έλληνα σέρφερ στο Σίδνεϊ - Ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού

Ένας ομογενής σέρφερ έχασε σήμερα τραγικά τη ζωή του αφού δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε θάλασσα του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, ο 57χρονος Mercury Psilakis αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και μια μικρή κορούλα.

Ο έμπειρος σέρφερ υπέστη κρίσιμα τραύματα από την επίθεση που δέχτηκε στην παραλία Dee Why λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους.

Τον ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.  Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία. «Είναι κάτι φρικτό, φρικτό. Είναι από εκείνα τα τρομερά περιστατικά που συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια… Με την αυριανή ημέρα να είναι η Γιορτή του Πατέρα, η τραγωδία είναι ακόμη πιο οδυνηρή», τόνισε. 

Σοκαριστικό βίντεο που δημοσιεύει το 7 News καταγράφει τη στιγμή που ο καρχαρίας επιτίθεται στον Ελληνοαυστραλό. Το ανατριχιαστικό βίντεο τραβήχτηκε από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και δείχνει τον έντονο παφλασμό του νερού στο σημείο της επίθεσης.


Όπως ανέφερε ο επιθεωρητής Ντάνκαν, το θύμα «έχασε πολλά μέλη του σώματός του». Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο Psillakis ήταν χαρισματικός αθλητής και ιδιοκτήτης επιχείρησης που μεγάλωσε στη συγκεκριμένη περιοχή του Σίδνεϊ.

«Όλοι τον θεωρούσαν πολύ καλό άνθρωπο. Δεν θα βρεις κάποιον σε αυτή την παραλία να πει κακή κουβέντα γι’ αυτόν», δήλωσε ο φίλος του, Sean Pearce, στο 7NEWS.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.

mercury

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

