Ηλεκτρική διασύνδεση: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Λευκωσία - «Να υπάρχει αδιαμφισβήτητη στήριξη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Λευκωσία - «Να υπάρχει αδιαμφισβήτητη στήριξη»

 06.09.2025 - 21:10
Ηλεκτρική διασύνδεση: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Λευκωσία - «Να υπάρχει αδιαμφισβήτητη στήριξη»

Τη θέση ότι «θα πρέπει να υπάρχει αδιαμφισβήτητη στήριξη από την Κύπρο» προκειμένου το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου να συνεχιστεί, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε, πάντως, ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά και πρόσθεσε ότι τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν. Τόνισε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αναφορικά με τον γεωστρατηγικό κίνδυνο που φαίνεται να υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει. «Αν είχαμε τέτοιες επιφυλάξεις δεν θα προχωρούσαμε στα θαλάσσια πάρκα ή τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Αθήνα κράτησε σωστή στάση καθώς επέμεινε στο διεθνές δίκαιο και κατά της αλλαγής συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι άλλη στάση θα έβλαπτε τα ελληνικά συμφέροντα, λόγω της Κύπρου και της στάσης της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. «Η καταγγελία του αναθεωρητισμού δεν είναι επιλεκτική άσκηση αλλά καθολική. Είτε είσαι με το διεθνές δίκαιο είτε όχι. Η επιλεκτική στάση είναι επιζήμια και καταστροφική για τη χώρα μας» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε ότι η στάση αυτή δεν ήταν ελληνική αλλά ευρωπαϊκή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από γονείς - Μαθητής με ΔΕΠΥ κρίθηκε μετεξεταστέος για 0,2 μονάδες - Εκφοβισμός από καθηγητή

 06.09.2025 - 20:54
LIVE: Αυστρία-Κύπρος

 06.09.2025 - 21:20
Υπουργικό: Στην Κύπρο τον Απρίλιο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ - Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Υπουργικό: Στην Κύπρο τον Απρίλιο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ - Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

