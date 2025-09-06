VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από γονείς - Μαθητής με ΔΕΠΥ κρίθηκε μετεξεταστέος για 0,2 μονάδες - Εκφοβισμός από καθηγητή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού SIGMA, οι γονείς σημείωσαν ότι το παιδί αντιμετωπίζει διαγνωσμένο πρόβλημα ΔΕΠΥ και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στη σχολική του κοινότητα. Οι γονείς του μαθητή, ο οποίος είναι επίσης πρωταθλητής σε άθλημα, καταγγέλλουν ότι το σχολείο επέδειξε αδικαιολόγητη αυστηρότητα και δεν έδειξε καμία κατανόηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες του παιδιού.

Παράλληλα, προβάλλουν σοβαρές αιτιάσεις για παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών, σημειώνοντας πως ουδέποτε ενημερώθηκαν γραπτώς για τον βαθμό του μαθητή, ούτε για την επαναληπτική εξέταση, γεγονός που χαρακτηρίζουν ως σκόπιμη απόκρυψη.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους γονείς, ο μαθηματικός του σχολείου φέρεται να άσκησε λεκτικό εκφοβισμό στο παιδί λίγες μέρες πριν τις τελικές εξετάσεις, ενώ κάνουν λόγο και για ειρωνική στάση από τον διευθυντή του σχολείου.

Δείτε το ρεπορτάζ: