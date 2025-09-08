Πρώτο κουδούνι σήμερα για Δημοτικά και νηπιαγωγεία - Χιλιάδες πρωτάκια στα θρανία

Οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης θα επιστρέψουν σήμερα σε 611 σχολικές μονάδες, που περιλαμβάνουν 329 δημοτικά σχολεία και 274 νηπιαγωγεία.

Στα δημοτικά φοιτούν 51.590 μαθητές και στα νηπιαγωγεία 13.117 παιδιά, με συνολικά 7.557 εκπαιδευτικούς. Λειτουργούν επίσης 9 ειδικά σχολεία και 145 ειδικές μονάδες για μαθητές με ανάγκες Ειδικής εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/μαθήτριες των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 4,5/12 χρονών και άνω), καθώς και τα παιδιά κάτω των 4,5/12 χρονών, που φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο και την προηγούμενη χρονιά, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους σήμερα. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ. Τα παιδιά ηλικίας 3-4,5/12 χρονών, που δεν φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά ή δεν φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου.

Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 11.09.2025, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών, εκτός από εξαιρέσεις παιδιών που πιθανόν να χρειαστεί επέκταση του προγράμματος προσαρμογής τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ