Νοικίασε αυτοκίνητο και... ξέχασε να το επιστρέψει - Στο κελί 59χρονος

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»
Η επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, έρχεται σε μια περίοδο όπου η τουρκική αδιαλλαξία δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία, ενώ η πραγματικότητα στο έδαφος διαψεύδει καθημερινά κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού. Την ίδια ώρα που οι διεθνείς αξιωματούχοι ετοιμάζονται για συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πέντε Ελληνοκύπριοι παραμένουν παράνομα κρατούμενοι στα κατεχόμενα — μια πειρατική ενέργεια, που θυμίζει περισσότερο καθεστώς εκβιασμού παρά σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.