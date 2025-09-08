Σάκης Ρουβάς: Η βόλτα με «ιπτάμενη» σανίδα - Δείτε βίντεο

«Υπερήρωά μου», «έχεις πολύ τρέλα», «είσαι τέλειος θεός», «υπέροχοι ώμοι» ήταν μερικά από τα σχόλια που προκάλεσε το βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις