Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ
LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

 08.09.2025 - 07:29
Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

Τον πασίγνωστο Έλληνα τράπερ εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες τράπερ. Ο ίδιος έχει προκαλέσει κατά καιρούς τόσο με τις εμφανίσεις του όσο και με τις δηλώσεις του ενώ διατηρούσε σχέση με πολύ γνωστό μοντέλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy

 

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Η επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, έρχεται σε μια περίοδο όπου η τουρκική αδιαλλαξία δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία, ενώ η πραγματικότητα στο έδαφος διαψεύδει καθημερινά κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού. Την ίδια ώρα που οι διεθνείς αξιωματούχοι ετοιμάζονται για συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πέντε Ελληνοκύπριοι παραμένουν παράνομα κρατούμενοι στα κατεχόμενα — μια πειρατική ενέργεια, που θυμίζει περισσότερο καθεστώς εκβιασμού παρά σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

