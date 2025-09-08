Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έκοβε βόλτες» με διαρρηκτικά εργαλεία και κλοπιμαία - Συνελήφθη 52χρονος

 08.09.2025 - 07:35
«Έκοβε βόλτες» με διαρρηκτικά εργαλεία και κλοπιμαία - Συνελήφθη 52χρονος

Ανδρας ηλικίας 52 ετών, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Παραλίμνι λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα Δευτέρα, ύστερα από πληροφορία για ύποπτο πρόσωπο».

Ο άνδρας «είχε στην κατοχή του ένα μοτοποδήλατο, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οποίου είναι άλλο πρόσωπο, μία τραπεζική κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου, μία τηλεόραση, και άλλα αντικείμενα. Για την κατοχή τους των αντικειμένων ο 52χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις και η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον πρόκειται για κλοπιμαία περιουσία».

Σημειώνεται ότι «εντός του μοτοποδηλάτου εντοπίστηκαν και διαρρηκτικά εργαλεία».

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής περιουσίας, και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου.

Κατηγορήθηκε γραπτώς 41χρονος για υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς 

Ανδρας ηλικίας 41 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά πρόκληση κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία και συγκεκριμένα σε δυο αυτοκίνητα, ο οποίος αφού κατηγορήθηκε γραπτώς στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο Αστυνομικός σταθμός Παραλιμνίου «διερευνά υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, μετά από δύο ξεχωριστές καταγγελίες, για πρόκληση ζημιάς στα ελαστικά των τροχών δύο αυτοκινήτων. Τα δύο οχήματα βρίσκονταν χθες σταθμευμένα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων, στο Παραλίμνι».

Οι ιδιοκτήτες των δύο οχημάτων «εξέφρασαν υποψίες εναντίον προσώπου, την περιγραφή του έδωσαν στην Αστυνομία. Κατά τη διερεύνηση και έρευνες στην περιοχή, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Παραλιμνίου εντόπισαν άντρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος ομοίαζε με την περιγραφή του υπόπτου».

Ανακρινόμενος ο 41χρονος «παραδέχθηκε την πρόκληση ζημιάς στα δύο οχήματα και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης».

Η επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, έρχεται σε μια περίοδο όπου η τουρκική αδιαλλαξία δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία, ενώ η πραγματικότητα στο έδαφος διαψεύδει καθημερινά κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού. Την ίδια ώρα που οι διεθνείς αξιωματούχοι ετοιμάζονται για συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πέντε Ελληνοκύπριοι παραμένουν παράνομα κρατούμενοι στα κατεχόμενα — μια πειρατική ενέργεια, που θυμίζει περισσότερο καθεστώς εκβιασμού παρά σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

