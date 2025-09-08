«Έκοβε βόλτες» με διαρρηκτικά εργαλεία και κλοπιμαία - Συνελήφθη 52χρονος

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Παραλίμνι λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα Δευτέρα, ύστερα από πληροφορία για ύποπτο πρόσωπο».

Ο άνδρας «είχε στην κατοχή του ένα μοτοποδήλατο, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οποίου είναι άλλο πρόσωπο, μία τραπεζική κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου, μία τηλεόραση, και άλλα αντικείμενα. Για την κατοχή τους των αντικειμένων ο 52χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις και η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον πρόκειται για κλοπιμαία περιουσία».

Σημειώνεται ότι «εντός του μοτοποδηλάτου εντοπίστηκαν και διαρρηκτικά εργαλεία».

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής περιουσίας, και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου.

Κατηγορήθηκε γραπτώς 41χρονος για υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς

Ανδρας ηλικίας 41 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά πρόκληση κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία και συγκεκριμένα σε δυο αυτοκίνητα, ο οποίος αφού κατηγορήθηκε γραπτώς στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο Αστυνομικός σταθμός Παραλιμνίου «διερευνά υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, μετά από δύο ξεχωριστές καταγγελίες, για πρόκληση ζημιάς στα ελαστικά των τροχών δύο αυτοκινήτων. Τα δύο οχήματα βρίσκονταν χθες σταθμευμένα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων, στο Παραλίμνι».

Οι ιδιοκτήτες των δύο οχημάτων «εξέφρασαν υποψίες εναντίον προσώπου, την περιγραφή του έδωσαν στην Αστυνομία. Κατά τη διερεύνηση και έρευνες στην περιοχή, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Παραλιμνίου εντόπισαν άντρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος ομοίαζε με την περιγραφή του υπόπτου».

Ανακρινόμενος ο 41χρονος «παραδέχθηκε την πρόκληση ζημιάς στα δύο οχήματα και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης».