Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

 09.09.2025 - 13:40
Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

Με μάρτυρες υπεράσπισης αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σε σχέση με την υπόθεση πολιτογραφήσεων που σχετίζεται με το ντοκιμαντέρ του Αλ Τζαζίρα.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, οι δικηγόροι των δύο  κατηγορουμένων, Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη, ενημέρωσαν το Δικαστήριο ότι θα καλέσουν μάρτυρες υπεράσπισης.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο, έπειτα από την ολοκλήρωση της υπόθεσης της Κατηγορούσας Αρχής, το Δικαστήριο είχε καλέσει τους δύο κατηγορούμενους να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους σε σχέση και με τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενημερώνοντάς τους ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν κατάθεση ενόρκως και να ακολουθήσει αντεξέταση, να προχωρήσουν σε δήλωση χωρίς αντεξέταση, αλλά και το δικαίωμα της σιωπής.

Ο Κρις Τριανταφυλλίδης, δικηγόρος του κ. Συλλούρη, (κατηγορούμενος 1) ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ο πελάτης του δεν θα δώσει μαρτυρία και ότι θα έχει δυο, ίσως τρεις μάρτυρες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι την Πέμπτη.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Νικόλα Γεωργιάδη, ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι δεν είναι κοινοί οι μάρτυρες με αυτούς που προτίθεται να καλέσει ο δικηγόρος του κ. Τζιοβάνη, και ότι οι μάρτυρες του θα είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σωκράτης Σωκράτους, για να δώσει πληροφορίες για κάποια ταξίδια του κατηγορουμένου 1 στο εξωτερικό, και η Έλενα Παπανδρέου, γραμματέας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δακτυλογράφησε μία επιστολή την οποία υπέγραψε ο τότε ΠτΔ και παρέλαβε ο κατηγορούμενος 1. Η επιστολή αφορά σε εξουσιοδότηση την οποία ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δώσει στον κ. Συλλούρη και σε άλλους αξιωματούχους για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο.

Ο Γιώργος Παπαϊωάννου, δικηγόρος του κ. Τζιοβάνη, είπε στο Δικαστήριο ότι συμβούλεψε τον πελάτη του να προβεί σε σύντομη δήλωση και ότι αυτό θα πράξει, και ότι θα έχει τουλάχιστον τρεις μάρτυρες (Έλενα Τζιοβάνη, Ελένη Μιχαήλ, Παντελής Τσολάκης).

Μετά από εισήγηση όπως ξεκινήσει η μαρτυρία της πλευράς του κ. Τζιοβάνη κατά τη σημερινή δικάσιμο αφού δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι οι μάρτυρες της πλευράς του κ. Συλλούρη, το Δικαστήριο, μετά από μία διακοπή για να συσκεφθεί, ενέκρινε αίτημα για αναβολή της υπόθεσης για την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι δεν θα ήταν σωστό να αλλάξουν τη σειρά παρουσίασης της μαρτυρίας, και ότι θα ήταν ορθότερο να τηρηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται με την παρουσίαση με την σειρά κατηγορουμένων όπως παρουσιάζονται στο κατηγορητήριο.

Σημειώνεται ότι λόγω της παναπεργίας την Πέμπτη για την ΑΤΑ, το Δικαστήριο άλλαξε την ώρα της έναρξης της διαδικασίας για τις 9.30πμ αντί στις 10 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη, για να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της απεργίας, προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση του έχει την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνει

